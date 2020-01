Als Lucas Höler 2018 zum SC Freiburg kam, war er ein Zweitligaprofi mit Potential. Inzwischen ist der Angreifer zum Erstligaspieler gereift und hat sich nun langfristig - dem Vernehmen nach bis 2024 - an den Sport Club Freiburg gebunden.

Der ursprüngliche Vertrag des 25-Jährigen hatte eine Laufzeit bis 2022. Es bestand eigentlich keine Not, so früh zu verlängern, doch aufgrund seiner tollen Entwicklung wollte der SC den in Achim bei Bremen gebürtigen Stürmer nicht nur langfristig binden, sondern somit auch sein Gehalt anpassen.

Großes Lob von Trainer Christian Streich

Aus Dankbarkeit und sicherlich auch als Motivation für den Spieler. Obwohl einer wie Lucas Höler keine besonderen Motivationsspritzen braucht. "Er ist geduldig und fleißig. Er hat immer an sich gearbeitet und deshalb steht er heute da, wo er steht. Am Anfang war es nicht einfach für ihn, vor allem sich an das Tempo anzupassen. Aber ich habe jede Woche gesehen, wie er besser geworden ist. Ich hätte vor eineinhalb Jahren nicht gedacht, dass er jetzt auf diesem Niveau ist", so Trainer Christian Streich über seinen Schützling.

Dauer 2:03 min Streich zur Vertragsverlängerung von Lucas Höler Streich zur Vertragsverlängerung von Lucas Höler

Gute Erinnerungen an das Hinspiel gegen Mainz

Höler hat sich spätestens seit dieser Saison zum absoluten Stammspieler entwickelt. Er stand seit dem vierten Spieltag immer in der Startelf, nachdem er in den ersten drei Partien dieser Spielzeit stets eingewechselt worden war. Zum Auftakt gegen Mainz avancierte Höler zum Matchwinner. Er erzielte das 1:0 selbst, in dem er zunächst Abwehrspieler Alexander Hack tunnelte und danach Torwart Florian Müller.

"Das war eine total wichtige Situation für ihn. Eingewechselt und dann im richtigen Moment die richtige Entscheidung getroffen. Am Abwehrspieler vorbei und dann auch noch den Torwart bezwungen. Ein super Tor! Das hat ihm total geholfen", erinnert sich Coach Streich.

Höler tut der Mannschaft gut

Aber nicht nur auf dem Platz ist Höler gereift. Auch innerhalb der Mannschaft ist er zu einer wichtigen Persönlichkeit geworden. Der Trainer freut sich über seine Entwicklung und die Tatsache, dass er mit seiner ganzen Art der Mannschaft gut tut.

Streich: "Er muss jetzt was reißen"

"Ich bin echt froh, dass er verlängert hat! Wenn jemand so eine Entwicklung nimmt ist das toll. Doch meine Ansprüche sind gestiegen. Ich bin jetzt nicht zufrieden, ich will mehr sehen! Jetzt hat er keinen Schutzraum mehr, da er jetzt eine andere Stellung auf dem Platz hat. Jetzt muss er was reißen. Alle, die auf dem Platz stehen, müssen was reißen", so Streich, der dem Angreifer natürlich weiterhin viel Raum für dessen Entwicklung einräumen wird.

Beim Rückrundenauftakt in Mainz (Samstag, 15:30 Uhr) wird Höler von Beginn an spielen. Mit einem neuen Vertrag ausgestattet und sicherlich mehr Selbstbewusstsein als noch beim ersten Spiel dieser Runde. Doch er wird sich wieder zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellen und 90 Minuten alles geben, denn eines wird sich bei Höler auch nach der Vertragsverlängerung nicht ändern, da ist sich Coach Streich sicher. "Er nimmt jedes Training total ernst, ist immer wach und aufmerksam. Ein dankbarer Mensch, der gut zu hört und Demut mitbringt."