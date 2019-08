Bundestrainer Joachim Löw will seinen Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande und in Nordirland am Donnerstag bekanntgeben. Sein Debüt im Kader könnte U21-Vize-Europameister Luca Waldschmidt geben.

Bundestrainer Joachim Löw kehrt nach seiner Zwangspause im Juni zur Nationalmannschaft zurück. Gleich bei der ersten Kaderauswahl in der EM-Saison muss er eine wichtige Personalie klären. Gesucht wird ein Platzhalter für den schwer verletzten Top-Torschützen Leroy Sané.

"Er war im letzten Jahr gerade für uns, für die Nationalmannschaft wahnsinnig wichtig geworden", so Löw über den 23-Jährigen, der mit fünf Toren in neun Spielen der Top-Torschütze im Jahr eins nach dem WM-Desaster war. "Traurig" und "niedergeschlagen" sei er über die Nachricht von Sanés Dauerausfall gewesen, erzählte Löw kürzlich beim Streamingdienst DAZN. Frühestens im März 2020 wird Sané wieder für die Fußball-Nationalmannschaft spielen können, so dass Löw notgedrungen erst einmal nach einem Platzhalter Ausschau halten muss.

Hält Bundestrainer Joachim Löw etwa in der Mainzer Arena (Heimspiel gegen Gladbach) Ausschau nach einem Sané-Ersatz? Imago Imago

Ein Kandidat für den vakanten Platz in der neuen Turbo-Offensive um Marco Reus, Serge Gnabry und Timo Werner wäre zum Beispiel Luca Waldschmidt. Im Sommer spielte sich der 23-Jährige von Löws Heimatclub SC Freiburg als Torschützenkönig der U21-EM als Alternative für die linke Außenbahn in den Fokus.

Als Perspektivspieler hat er jedenfalls den von Löw lange unberücksichtigten Weltmeister und Dortmunder Ersatzmann Mario Götze den Rang schon abgelaufen. In der Bundesliga traf Waldschmidt zuletzt gegen Paderborn und Mainz jeweils vom Elfmeterpunkt. Sein Vorteil gegenüber anderen Kandidaten: seine außergewöhnliche Abschlussqualität. In Freiburg ist man deshalb sehr froh, dass das begehrte Talent dem SC mindestens noch ein Jahr erhalten bleibt. Sportvorstand Joachen Saier gegenüber SWR Sport: "Wir sind der richtige Ort für ihn. Er soll schon eine tragende Säule sein von unserem Spiel in diesem Jahr."

Dauer 1:29 min Jochen Saier zu Luca Waldschmidt Jochen Saier spricht im Interview mit Michael Antwerpes über Luca Waldschmidt und die Gerüchte um einen möglichen Wechsel.

Mit zwei Siegen gegen die Niederlande am 6. September in Hamburg und drei Tage später in Belfast würde die DFB-Elf einen riesigen Schritt Richtung EM-Qualifikation machen. Bislang gelangen drei Siege in drei Partien. Der Gruppensieger und der Zweite der fünf Teams in Gruppe C qualifizieren sich für die Endrunde vom 12. Juni bis 12. Juli 2020. Vielleicht erhält ja Luca Waldschmidt von Joachim Löw die Gelegenheit zum Erfolg dieser Mission beizutragen?!