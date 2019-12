Jürgen Klinsmann überraschte bei seinem Premieren-Sieg als Coach von Hertha BSC mit seiner Taktik. Freiburgs Trainer-Fuchs Christian Streich war hinterher ziemlich geladen.

Jürgen Klinsmann nahm Christian Streich kurz in den Arm und klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. Dass er den in der Branche hochgeschätzten Freiburger Kollegen mit seiner Defensiv-Taktik ausgetrickst hatte, machte Herthas Coach nach seinem Premieren-Sieg stolz. Am Ende war die Erleichterung bei der Hertha nach dem 1:0 (0:0) riesig, auch wenn der Auftritt wenig ansehnlich war und die Berliner Fans pfiffen.

Dauer 0:54 min Hertha BSC Berlin - SC Freiburg 1:0 Hertha BSC Berlin - SC Freiburg 1:0

Klinsmann: "Noch viel Luft nach oben"

"Der Sieg war enorm wichtig für unser Selbstvertrauen. Dass da aber noch viel Luft nach oben ist, wissen wir auch", sagte Klinsmann am Tag nach dem Spiel. In der schwierigen Situation mit sieben Spielen ohne Sieg habe man nur über Kampf und Kompaktheit ins Spiel finden können. "Aber jetzt geht es in den Köpfen leichter", versprach Klinsmann.

Streich: "Es stinkt mir richtig"

Streich war hingegen völlig platt. "Heute stinkt es mir schon richtig, weil du so ein Spiel nicht verlieren darfst", sagte der 54-Jährige. Der Coach hatte die Aufstellung der Berliner vorausgeahnt, erwartete Dodi Lukebakio und Javairo Dilrosun auf den Flügeln. Dass beide allerdings so defensiv agierten und Freiburgs Spieler die Räume nicht nutzen konnten, deprimierte Streich: "Mich ärgert es total, dass wir Hertha ins Boot geholt haben."

Dauer 6:03 min Die Pressekonferenz: Hertha BSC - SC Freiburg Die Pressekonferenz: Hertha BSC - SC Freiburg

Streich ließ kein gutes Haar an der Berliner Vorstellung. Sogar Herthas Stadtrivale Union Berlin habe es beim Sieg gegen Freiburg überzeugender gemacht. Damals ärgerte sich Streich nicht so sehr, "weil Union besser war". Gegen die tiefstehende Hertha habe seine Elf zu wenig Chancen kreiert: "Deshalb sind wir auch nicht Barcelona, sondern Freiburg", so Streich.

Klinsmanns Plan geht auf

Klinsmann war es egal, der erste Sieg stärkte die Moral seiner Truppe. Dass ausgerechnet Musterprofi Vladimir Darida mit einem wunderschönen Distanzschuss das Spiel entschieden hatte, war für Klinsmann bezeichnend: "Darida ist ein Kerl, der sich für die Mannschaft aufopfert, der ein absoluter Geber ist." Darida selbst verriet, dass Klinsmann in der Pause zu Weitschüssen geraten habe. "Wir sollten auf Chancen warten", sagte der Tscheche, der spielerische Defizite eingestand. "In den nächsten beiden Spielen bis zur Winterpause müssen wir einfach nur punkten, in der Winterpause können wir dann neue Dinge lernen", meinte Darida.

Damit auch genug Zeit zum Lernen bleibt, hat Klinsmann den Trainingsstart kurzerhand vom 2. Januar auf den 29. Dezember vorgezogen. "Ich bin zu lange dabei. Wenn man schlecht spielt, kommen solche Sachen", sagte Kapitän Vedad Ibisevic, der offenbar so etwas geahnt hatte: "Ich war vorbereitet, musste nicht viel umbuchen."

Dauer 1:17 min Christian Günter: "Das ist sau bitter" Christian Günter: "Das ist sau bitter"

Der 35 Jahre alte Routinier gehörte zu den Gewinnern des neuen 4-4-2-Systems von Klinsmann, durfte von Beginn an ran, zeigte viel Einsatz. "Wir haben so einen dreckigen Sieg gebraucht. Anders wäre es wohl nicht gegangen", sagte der Angreifer. Ibisevic gab weitere Einblicke in die Hertha-Seelen. Die lange Durststrecke ohne Sieg sei schwer gewesen. "Wir sind auch nur Menschen, und wir leiden darunter. Manchmal sieht es so aus, als wäre uns das scheißegal. Aber das ist nicht so", betonte der Kapitän und stellte fest: "Fußball macht leider nur Spaß, wenn man gewinnt."