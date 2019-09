Von der Provinz über Real Madrid in den Breisgau: Philipp Lienhart beeindruckt mit seiner Vita. Bei SWR Sport plauderte der Verteidiger des SC Freiburg über Cristiano Ronaldo, Christian Streich und Co.

Im Alter von elf Jahren wechselte Philipp Lienhart aus der Provinz zum SK Rapid Wien, dem österreichischen Rekordmeister. Der "einfache, nette Bursche vom Land" - geboren wurde er in Lilienfeld, einem kleinen Dorf in Niederösterreich - fand sich schnell in der Wiener Großstadt zurecht, erinnert sich Philipps damaliger Lehrer Stefan Schmid.

Sportlich konnte Lienhart nicht auf Anhieb herausstechen, doch sein "Wille, Einsatz und Talent" verhalfen ihm schließlich doch noch zum Durchbruch: Bei der U19-Europameisterschaft 2014 in Ungarn kristallisierte er sich besonders dank seines guten Kopfballspiels und Spielverständnisses als eines der größten österreichischen Talente heraus.

Dauer 3:25 min Sendezeit 22:05 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Philipp Lienhart: erster Österreicher bei Real 2015 schreibt Lienhart Geschichte: als erster Österreicher spielt er für die 1. Mannschaft der Königlichen. Seine Wurzeln hat der 23-jährige Innenverteidiger vom SC Freiburg bei Rapid Wien.

Unter Zidane bei Real Madrid

Seine Leistungen bei der EM ließen nicht nur in der Heimat aufhorchen - plötzlich klopfte Real Madrid an. Eine Chance, von der viele Fußballer träumen. Und Lienhart nutzte sie. Doch in der Primera Division lief er nie auf. Nach Trainings-Duellen mit Cristiano Ronaldo und seinem Drittliga-Alltag unter Trainer Zinedine Zidane bei der zweiten Mannschaft von Real Madrid folgte der Abgang.

Die Entscheidung für Real bereut Lienhart rückblickend trotz des ausgebliebenen Durchbruchs nicht: "Ich bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe. Ich bin stolz darauf, für den Klub gespielt zu haben." Der Innenverteidiger sammelte beim Weltklub viele wertvolle Erfahrungen. "Cristiano Ronaldo zum Beispiel hat mich sehr respektvoll behandelt - wie einen vollwertigen Spieler von Real Madrid eben. Die ganze Mannschaft hat mich gut behandelt", so der Österreicher. Auch das Training unter Coach Zidane sei sehr gut gewesen: "Davon habe ich sehr profitiert. Er hat ja bereits als Spieler alles erlebt. Das merkt man - er achtet auch als Trainer auf jedes Detail."

Freiburg als "optimaler nächster Schritt"

Viele Vereine bekundeten nach Lienharts Abgang bei Real ihr Interesse, doch der SC Freiburg erhielt den Zuschlag. Gute Gespräche im Vorfeld und das gesamte Umfeld des Klubs überzeugten Lienhart von einem Wechsel in den Breisgau. Nach schwierigen Phasen, geprägt von Verletzungspech, setzt Trainer Christian Streich nun fest auf den jungen Österreicher.

In dieser Saison stand Lienhart in allen fünf Spielen über 90 Minuten auf dem Feld - er gehört somit zu den "Unverzichtbaren" und ist sehr froh, beim SC zu sein. Der starke Start mit zehn Punkten aus fünf Spielen ist auch Lienharts Verdienst - doch überbewerten will dieser die Tabelle noch nicht. "Das ist eine Momentaufnahme - wir wissen das einzuschätzen. Wenn wir jetzt abheben, dann kriegen wir Probleme", sagt er: "Wir müssen dranbleiben." Und dazu will Lienhart weiter beitragen - nicht zuletzt mit seiner Kopfballstärke und seinem Spielverständnis, das sie einst schon in Niederösterreich erkannten und das ihn dann über Madrid in den Breisgau führte.