Nils Petersen vom SC Freiburg glaubt daran, dass Shootingstar Luca Waldschmidt nicht ewig beim badischen Bundesligisten spielen wird.

"Einen Wechsel zu einem Champions-League-Klub könnte man ihm nicht übelnehmen. Es ist auch unsere Aufgabe, Spieler wie Luca zu finden, nach Freiburg zu lotsen und irgendwann dann wieder für gutes Geld zu verkaufen", sagte der 30-Jährige im Interview mit "t-online".

"Wünsche ihm einen Riesen-Weg"

Petersen hofft aber, noch lange mit Waldsschmidt zusammenspielen zu können. "Ich als Mitspieler hoffe natürlich, dass er bleibt. Als Fußballfan wünsche ich mir aber auch, dass er Nationalspieler wird und einen Riesen-Weg geht", so der Stürmer.

Waldschmidt war bei der U21-Europameisterschaft mit sieben Treffern bester Torschütze des Turniers geworden und hatte somit maßgeblich zum Finaleinzug der deutschen Mannschaft beigetragen - seitdem gibt es Spekulationen über die Zukunft des 23-Jährigen.

"Wir können gar nicht verlieren"

"So oder so: Entweder er schießt einen Haufen Tore und bringt uns ganz viel Geld - oder er schießt nicht so viele und bleibt dann hier. Wir können dabei gar nicht verlieren", sagte Petersen.