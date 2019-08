680 Kilometer muss der SC Freiburg in der ersten DFB-Pokalrunde zum 1. FC Magdeburg reisen. Stürmer Nils Petersen rechnet bei der Rückkehr in seine Heimat mit einer schweren Aufgabe.

Für Nils Petersen ist der Trip zum 1. FC Magdeburg eine ganz besondere Reise. Denn das DFB-Pokal-Spiel am Samstag (15:30 Uhr) ist für den SC-Freiburg-Stürmer eine Rückkehr in die Heimat. Magdeburg ist nur rund eine Autostunde von Petersens Geburtsort Wenigerode entfernt. "Ich freue mich auf viele Bekannte dort", sagte der Stürmer im Gespräch mit SWR Sport.

Dauer 0:16 min Nils Petersen: "Ein besonderes Spiel für mich" Nils Petersen: "Ein besonderes Spiel für mich"

Viele interessante Begegnungen für Freiburg und Petersen

Die Spiele im DFB-Pokal waren schon öfters Reisen in Petersens Vergangenheit: In der Saison 2017/18 trafen die Breisgauer in der ersten Runde auf den VfB Germania Halberstadt. In den Jugendmannschaften der Germania wurde Petersen von 2001 bis 2004 ausgebildet. Im Dezember 2017 ging es im Achtelfinale nach Bremen. An der Weser ging Petersen von 2012 bis 2015 auf Tore-Jagd.

Im vergangenen Jahr stand in der ersten Runde Energie Cottbus auf dem Plan. Für den Verein in der Lausitz war der Angreifer ab 2009 zweieinhalb Jahre lang aktiv. Dort wurde er Torschützenkönig der 2. Bundesliga und empfahl sich für höhere Aufgaben.

1. FC Magdeburg ist "ein schweres Los"

Magdeburg und Freiburg treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Freiburg ist Favorit. Allerdings scheinen die Breisgauer sich im Pokal nicht sehr wohlzufühlen: In den vergangenen fünf Jahren scheiterten die Badener bereits vier Mal in der zweiten Runde. Letztes Jahr war nach einem 1:2 bei Holstein Kiel Schluss. In der Saison 2017/18 verlor das Team von Trainer Christian Streich 2:3 im Achtelfinale gegen den SV Werder Bremen. Aus diesen Ergebnissen lässt sich das Ziel des SCF ableiten. "Mal über die zweite Runde hinauszukommen, das wäre schön", sagte Petersen beim Stadion-Fest des SC Freiburg.

Mit den Magdeburgern haben die Freiburger eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Die Zweitliga-Absteiger sammelten bereits in vier absolvierten Drittliga-Spielen Wettkampfpraxis. Mit einer Niederlage gegen Eintracht Braunschweig (2:4), zwei Unentschieden gegen Zwickau (0:0) und Mannheim (1:1) sowie einem Auswärtssieg beim SV Meppen (1:3) gelang der von Stefan Krämer geführten Mannschaft aber kein Traumstart.

Schwere Aufgabe für Petersen und Co

Trotzdem ist sich Mittelstürmer Petersen sicher, dass sein Team "eines der schwierigsten Lose hat, die man ziehen kann". Den Freiburgern sei bewusst, dass sie zwei Ligen höher spielen. Diesen "kleinen Unterschied", meint Petersen weiter, wollen sie zum Erreichen von Runde zwei ausnutzen.