Nach der tollen U21-EM mit dem deutschen Nachwuchs freut sich Luca Waldschmidt auf die neue Saison mit dem SC Freiburg. Der 23-Jährige verspürt trotz der kurzen Sommerferien schon wieder große Lust auf Fußball.

Die letzte Saison endete Mitte Mai - doch für Luca Waldschmidt begann die Sommerpause erst Anfang Juli. Denn der Offensivakteur spielte mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft eine tolle Europameisterschaft und stand mit ihr am 30. Juni noch im Finale gegen Spanien (1:2). Nun ist Waldschmidt beim SC Freiburg wieder ins Training eingestiegen - und ist trotz des verkürzten Sommerurlaubs und der anstrengenden Vorbereitung voller Vorfreude auf die neue Spielzeit.

"Wir geben in der Vorbereitung richtig Gas - aber das ist auch gut so. Ich bin froh, wieder beim SC Freiburg zu sein und ich bin heiß auf Fußball - das setzt dann schon Kräfte frei", so Waldschmidt im exklusiven Interview mit SWR Sport.

Dauer 3:34 min Luca Waldschmidt Luca Waldschmidt

Spitzname "Il Bomber"

Das Erfolgsrezept des Technikers heißt "Spaß am Fußball" - wie schon bei der U21-EM, als sein Stern aufging. "Mit Spaß geht alles leichter, auch die Quälerei. Das war schon mit der U21 so und das ist jetzt wieder so", sagte Waldschmidt.

Seine sieben Tore in fünf Spielen bei dem kontinentalen Turnier sorgten für Aufsehen. Ihm wurde während des Turniers in Italien der Spitzname "Il Bomber" gegeben, andere Vereine sollen Interesse gezeigt haben. Unter anderem der italienische Spitzenklub Lazio Rom.

Dauer 0:49 min Luca Waldschmidt über persönliche Trophäen Luca Waldschmidt über persönliche Trophäen

Ein Wechsel war kein Thema

Für Waldschmidt war ein Wechsel trotz der teilweise verlockenden Offerten kein Thema: "Klar gab es Angebote, aber das haben wir intern geklärt. Ich bin froh, jetzt wieder hier in Freiburg zu sein."

Beim Sport-Club will er nach der starken Europameisterschaft den nächsten Schritt gehen und möglichst zum Führungsspieler aufsteigen. In der vergangenen Saison absolvierte Waldschmidt 30 Spiele in der Bundesliga, 16 Mal stand er in der Anfangsformation, schoss neun Tore und lieferte drei Vorlagen.

"Nicht den einen großen Sprung gemacht"

Gute Werte, die der ambitionierte 23-Jährige trotzdem toppen will. Weil er weiß, dass er sein Potenzial noch lange nicht voll ausgeschöpft hat. So sieht SC-Trainer Christian Streich vor allem bei der Defensivarbeit weiteren Verbesserungsbedarf. "Ich habe nicht den einen Sprung beim Turnier gemacht, sondern entwickle mich schon länger, Schritt für Schritt. Das war auch in der letzten Saison schon so und soll jetzt möglichst so weiter gehen."

Waldschmidt will zum Saisonstart gegen den FSV Mainz 05 (17.08., 15:30 Uhr) in Topform sein. Einen Einbruch aufgrund der hohen Belastungen fürchtet er nicht. "Ich verspüre bis jetzt kein Loch und habe auch keine Angst davor. Ich will die positiven Eindrücke der U21-EM mit in die neue Saison nehmen und einfach Spaß haben. Ich zerbreche mir nicht den Kopf, sondern gehe die neue Saison komplett positiv gestimmt an."