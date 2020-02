Der lange verletzte Nationalstürmer Luca Waldschmidt stand zum ersten Mal seit dreieinhalb Monaten wieder in der Startelf - und sorgte prompt für den Sieg des SC Freiburg im badischen Duell mit der TSG Hoffenheim.

Joachim Löw war auf jeden Fall nicht verantwortlich für seine Leistung, stellt Luca Waldschmidt klar: "Ich wusste gar nicht, dass er da ist - wir schreiben uns vorher keine SMS", antwortet der Matchwinner des SC Freiburg mit einem Grinsen im Gesicht auf die Frage, ob er von der Anwesenheit des Bundestrainers beflügelt worden sei. "Wichtig ist einfach, im Verein gute Leistungen zu bringen", sagte Waldschmidt nach dem 1:0 (1:0) im badischen Duell gegen die TSG Hoffenheim: "Mehr kann ich nicht tun."

Dauer 5:14 min Luca Waldschmidt zum Siege gegen TSG Hoffenheim Luca Waldschmidt zum Sieg gegen die TSG Hoffenheim

Das Ende einer langen Verletzungspause

Wirklich etwas tun für seine EM-Chance konnte der Freiburger Stürmer in den vergangenen Monaten nicht. Vor dem Hoffenheim-Spiel stand Waldschmidt, der gegen die TSG in der 40. Minute per Foulelfmeter traf, zuletzt am 26. Oktober beim Sieg gegen RB Leipzig (2:1) in der Startelf - das war am 9. Bundesliga-Spieltag.

Dass der 23-Jährige danach nicht mehr zum Zug gekommen ist, lag irgendwie auch an Joachim Löw. Der Bundestrainer hatte Waldschmidt Mitte November im EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland (4:0) kurz vor Schluss eingewechselt. Löw konnte natürlich nicht ahnen, dass der Angreifer wenig später mit dem weißrussischen Torhüter Alexander Gutor zusammenprallen wird. Die Folgen waren eine Mittelgesichtsfraktur sowie ein Außenbandanriss im rechten Knie.

Rückschlag nach dem Trainingslager

Doch damit nicht genug. Als Waldschmidt zu Jahresbeginn zurück in die Freiburger Mannschaft drängte: der nächste Rückschlag. "Luca hatte eine schwere Verletzung, das weiß jeder", erklärte SC-Trainer Christian Streich: "Aber nach dem Trainingslager wurde er auch noch krank und lag eine Woche flach. Wir konnten ihn in den vergangenen Wochen nicht von Anfang an bringen, es war unmöglich. Da gab es nichts zu überlegen."

Applaus von den Fans

Nach zwei Joker-Einsätzen in den zurückliegenden Spielen gegen den SC Paderborn (0:2) und beim 1. FC Köln (0:4) war nun die Zeit reif für einen Waldschmidt-Einsatz von Beginn an. Der Stürmer verwandelte seinen dritten Elfmeter in der laufenden Saison und traf zum fünften Mal in dieser Spielzeit. Insgesamt zeigte Waldschmidt beim glücklichen SC-Sieg vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion eine gute Vorstellung - bei seiner Auswechslung in der 72. Minute gab es entsprechend Applaus von den Rängen.

"Wir wollten etwas verändern, mehr auf die spielerische Komponente setzen", begründete Streich, dessen Team die Negativserie von zuletzt zwei Niederlagen in Folge beenden konnte, seine Entscheidung zugunsten Waldschmidts: "Er hat 70 Minuten durchgehalten. Den Elfmeter hat er sicher und abgezockt verwandelt. Jetzt braucht er noch eine gute Trainingswoche."

Auch Waldschmidt sieht sich noch nicht in Topform - und hofft dennoch auf weitere Einsätze in der Startelf. "Ich stand lange Zeit nicht von Anfang an auf dem Platz. Ich bin also noch nicht bei 100 Prozent", sagte der gebürtige Siegener, dessen Vorbereitung auf die kommende Partie beim FC Augsburg schon mit Dehnübungen während seines Interview-Marathons begann: "Die restlichen Prozentpunkte muss ich mir im Wettkampf holen."