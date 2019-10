Am Samstag (15:30 Uhr) trifft der SC Freiburg auf RB Leipzig: der Tabellensechste gegen den Fünften. Für Julian Nagelsmann ist es die erste Rückkehr als Leipzigtrainer in den Südwesten.

Wenn am Samstag Freiburg gegen Leipzig spielt, heißt das auch: Christian Streich coacht gegen Julian Nagelsmann. Bis vor wenigen Monaten war dieses Trainerduell noch als Baden-Duell bekannt. Dann wechselte Julian Nagelsmann von der TSG 1899 Hoffenheim zu RB Leipzig.

Morgen kehrt der 32-Jährige das erste Mal als Leipzigtrainer in den Südwesten zurück. Der Gegner ist Nagelsmann bekannt. Unterschätzen wird er Freiburg nicht. "Ich finde, Freiburg hat die letzten Jahre immer gute Arbeit geleistet und war immer recht erfolgreich. Es ist ein reizvoller Club, der viel aus seinen Möglichkeiten macht", äußert sich der RB-Coach über den kommenden Gegner.

Dauer 0:47 min Julian Nagelsmann "Freiburg nutzt jede Großchance" Julian Nagelsmann "Freiburg nutzt jede Großchance"

Gute Saisonstarts

Unterschätzen sollte man die Freiburger in dieser Saison auf keinen Fall. Nach acht Spieltagen haben die Breisgauer 14 Punkte auf dem Konto und stehen damit als Tabellensechster auf einem Europapokal-Platz. Gegen Borussia Dortmund erkämpfte sich die Streich-Elf ein 2:2.

Der finanzielle Unterschied zwischen Freiburg und Leipzig ist groß. Der Gesamtmarktwert der Sachsen ist etwa vier Mal so groß wie der der Badener. Trotzdem trennen beide Vereine in der Tabelle nur ein Punkt.

Wie Freiburg startete auch Leipzig gut in die aktuelle Saison. Nach drei Siegen aus den ersten drei Spielen führte die Mannschaft von Julian Nagelsmann die Tabelle bis zum sechsten Spieltag an.

Unterschiedliche Ausgangssituationen

Die Ausgangssituationen beider Clubs unterscheiden sich jedoch. Freiburg knabbert noch an der Niederlage gegen Union Berlin am vergangenen Samstag. Die Leipziger konnten hingegen unter der Woche einen Erfolg feiern. Nach zuvor vier sieglosen Spielen setzten sich die Sachsen am Mittwoch in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg durch und gehen jetzt mit Rückenwind in die Partie gegen Freiburg.

Zudem hat Nagelsmann gute Erinnerungen an Freiburg. In den sechs Duellen gegen Freiburg, bei denen der Ex-Hoffenheimer an der Seitenlinie stand, kassierte er nur eine Niederlage. "Ich habe in Freiburg immer ganz gute Erfahrungen gemacht und spannende Spiele gesehen", sagt Nagelsmann.

Dauer 0:19 min Julian Nagelsmann "Freiburg spielt mit vielen Emotionen und Toren" Julian Nagelsmann "Freiburg spielt mit vielen Emotionen und Toren"

Verletzter Freiburg-Schreck

Noch fraglich vor dem Duell ist die Personalie Timo Werner. Werner, der bereits als 17-Jähriger zwei Tore gegen die Breisgauer machte, hat gegen keinen Club eine so gute Bilanz wie gegen den SC. In zehn Spielen traf der ehemalige VfB-Stürmer zehn Mal. Jetzt könnte der "Freiburg-Schreck" mit Hüftproblemen ausfallen.

"Die Probleme waren so, dass er gestern gesagt hat, er wird am Wochenende nicht spielen können. Aber wir werden das heute noch mal testen", beschreibt Nagelsmann die Situation.