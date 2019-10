Spielverbot im neuen SC Stadion ab 20 Uhr und sonntagmittags

Im neuen SC Stadion dürfen keine Fußballspiele nach 20 Uhr und sonntagmittags zwischen 13 und 15 Uhr ausgetragen werden. Betroffen davon sind also einige gültige Anstoßzeiten an Spieltagen der Fußball-Bundesliga. Der Grund: Die maximalen Lärmwerte, die in der Baugenehmigung für diese Zeiten festgelegt worden sind, würden das zumutbare Maß in einem Wohngebiet überschreiten. Der Verwaltungsgerichtshof gibt mit dieser Entscheidung einer Beschwerde von Anwohnern also teilweise statt. Mitte Mai scheiterten einige Anwohner mit einem Eilantrag am Verwaltungsgericht Freiburg, bei dem sie einen Baustopp des SC Stadions - wegen der unzumutbaren Lärmbelästigung - forderten. Gegen diese Entscheidung legten sie Beschwerde ein.