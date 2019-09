13 Punkte aus sechs Spielen, 13:5 Tore, Rang drei, punktgleich mit dem Zweiten RB Leipzig : Der SC Freiburg hat einen sensationellen Start in die neue Bundesliga-Saison hingelegt. Am nächsten Spieltag kommt Borussia Dortmund zum Topspiel in den Breisgau.

Es war der 12. August 2000, erster Bundesliga-Spieltag der Saison 2000/2001: Der SC Freiburg empfing damals den VfB Stuttgart zum baden-württembergischen Duell und schickte die Hauptstädter mit einer 4:0-Klatsche nach Hause. Björn Dreyer, Andreas Zeyer, Zoubaier Baya und Regis Dorn waren damals die Freiburger Torschützen, die den SC an die Tabellenspitze schossen.

Über 19 Jahre später stehen die Breisgauer in der Tabelle wieder glänzend da. Rang drei, nur ein Tor fehlt auf Rang zwei, die Mannschaft von Trainer Christian Streich liegt nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer FC Bayern. Die Freiburger haben in der bisherigen Saison spielerisch überzeugt, hatten aber auch das nötige Matchglück - wie etwa beim jüngsten 2:1-Sieg bei Fortuna Düsseldorf.

Dauer 0:31 min Freiburg siegt in Düsseldorf Freiburg siegt in Düsseldorf

Streich: "Man muss das Glück auf seiner Seite haben"

"Es war ein extrem umkämpftes Spiel. Wenn Düsseldorf das 2:1 macht, verlieren wir wahrscheinlich. So machen wir das Tor und dann gewinnen wir. Das sind alles enge Spiele, in denen man das Glück auf seiner Seite haben muss", bilanzierte SC-Trainer Christian Streich nach dem Auswärtssieg bei den Rheinländern.

Dauer 1:40 min Pressekonferenz: Christian Streich Christian Streich: "Es war ein sehr umkämpftes Spiel"

Es war bereits der dritte Auswärtserfolg im dritten Auswärtsspiel in dieser Saison für Freiburg. Eine ungewohnte Auswärtsstärke für den SC - in den beiden Vorjahren gelangen insgesamt nur drei Siege auf fremden Terrain.

Enttäuschter Waldschmidt trifft zum Sieg

In Düsseldorf brachte Coach Streich Neu-Nationalspieler Luca Waldschmidt von der Bank - und wechselte damit den Sieg ein. Der Torschütze selbst, der in der 81. Minute aus der Distanz mit dem linken Fuß zum 2:1 für Freiburg traf, wollte sich nach dem Spiel nicht äußern. Zu groß war seine Enttäuschung, zum dritten mal in Serie nicht in der Anfangsformation gestanden zu haben.

Saier: "Kleiner Robben, wie er da nach innen zieht"

Dafür äußerten sich andere über Waldschmidt. Trainer Streich sprach von einer "überragenden Aktion" und großer "individueller Klasse". Sportvorstand Jochen Saier würdigte den Offensivspieler als "kleinen Robben, wir er da nach innen zieht".

Trotz der nach außen getragenen Enttäuschung dürfte bei Waldschmidt die Freude über den Dreier ebenso groß wie bei seinen Mannschaftskollegen gewesen sein. Nun reist Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr) zum Topspiel in den Breisgau. Ein Match, in das der SC mit viel Selbstbewusstsein gehen wird.

Streich richtet den Blick nach unten

Trotz der breiten Brust ist Coach Streich indes bemüht, dass seine Jungs die Bodenhaftung nicht verlieren. "Wir brauchen Ruhe und keine Euphorie", sagte er und richtete den Blick nach unten: "Es ist schön, dass wir schon einige Punkte Vorsprung auf den drittletzten Platz haben. Und nur das zählt in Freiburg."

Was Streich damit sagen will: Der Klassenerhalt ist immer das erste Saisonziel des SC Freiburg. Auch in diesem Jahr wieder, trotz des Top-Starts. Träumen verboten!

Der Klassenerhalt war übrigens auch in der Spielzeit 2000/2001 das Ziel - natürlich auch, als der SC nach dem Erfolg gegen den VfB von der Tabellenspitze grüßte. Damals wurden die Breisgauer am Ende unter Trainer Volker Finke Sechster. Ein Resultat, gegen dass sich auch heute niemand wehren würde.