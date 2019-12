Die Bilanz des SC Freiburg gegen Hertha BSC ist zumindest unter Trainer Christian Streich positiv. Doch vor der Ära Streich waren die Berliner durchaus so etwas wie ein Angstgegner für den Sport Club.

Und dennoch, vor fast genau zehn Jahren, am sechsten Spieltag der Saison 2009/2010 gelang den Breisgauern ein 4:0-Erfolg beim Hauptstadtklub. Mit dabei und mit zwei Toren sowie einer Vorlage erheblich am Erfolg beteiligt, war der ehemalige SC Freiburg Profi Ivica Banovic.

Banovic in Topform erlegt die Hertha

Beim bislang höchsten Auswärtssieg der Freiburger im Olympiastadion erzielte Banovic bereits nach sechs Minuten das 0:1. Den zweiten SC-Treffer legte "Bano", wie er bis heute von vielen genannt wird, für Cedrik Makiadi auf. Nach dem 0:3durch Torjäger Mohamadou Idrissou sorgte dann Banovic in der 68. Minute für den 0:4-Endstand.

Dauer 0:22 min Banovic zu seinen zwei Toren gegen Hertha BSC Ivica Banović zu seinen zwei Toren

Ivica Banovic wurde 1980 in Zagreb, im damaligen Jugoslawien, geboren. Mit 20 Jahren wechselte er in die Bundesliga zu Werder Bremen. Über den 1. FC Nürnberg kam er 2007 zum SC Freiburg, mit dem er in die Bundesliga aufstieg. In 82 Spielen für die Freiburger erzielte er sieben Tore. Zwei davon an jenem 20. September 2009. Das vielleicht beste Bundesligaspiel seiner Karriere.

TV-Tipp Analysen und Stimmen zum Spiel des SC Freiburg gegen Hertha BSC sehen Sie in SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's am Sonntag um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

"Es war das beste Spiel meiner Karriere"

“Aus Trainersicht hatte ich bestimmt bessere Spiele, aber von der Effektivität her, war es das beste Spiel meiner Karriere. Vielleicht lag es auch daran, dass mein erster Sohn kurz zuvor auf die Welt gekommen war und ich noch voller Glück war. Und irgendwie liegt mir die Stadt Berlin. Ich habe drei Mal im Pokalfinale gestanden, gegen die Hertha zwei Tore erzielt, irgendwie habe ich da eine größere Verbundenheit mit der Stadt", erzählt Banovic heute.

Ivica Banovic im Jahr 2019 Imago Eibner

Nach Stationen beim MSV Duisburg, Energie Cottbus und dem Halleschen FC kam der zweifache kroatische Nationalspieler 2016 zurück zum SC Freiburg, um in der zweiten Mannschaft seine Karriere ausklingen zu lassen. Erst im Sommer dieses Jahres beendete er mit fast 39 Jahren sein Profidasein. Bei dem Verein, bei dem er seine größten Erfolge hatte, an dem sein Herz hängt. Und in der Stadt, in der seine Frau und seine beiden Söhne längst zu Hause sind.

Dauer 0:29 min Banovic "Glückshormone" Ivica Banović über die Geburt seines Kindes.

"Freiburg ist mein Nest"

"Meine Familie lebt hier seit 2013 und ich kam dann nach der Zeit in Halle zurück nach Freiburg. Meine Frau arbeitet hier, meine beiden Kinder gehen hier zur Schule. Freiburg ist mein Nest, meine zweite Heimat nach Kroatien", so Banovic weiter.

Seit dieser Saison hospitiert er an der Freiburger Fußballschule und arbeitet an seiner Karriere nach der Karriere. Über den derzeitigen Höhenflug der Freiburger in der Bundesliga freut er sich sehr. Für ihn ist das alles kein Zufall.

"Erfolg ist kein Zufall"

"Da bin ich felsenfest überzeugt, das ist kein Zufall. Es gibt viele Zufälle im Fußball, aber diese Einstellung und diese Bereitschaft, die die Jungs auf den Platz bringen, diese Teamfähigkeit ist beeindruckend, diese Überzeugung mit der sie laufen, wie sie Verletzte wie Luca Waldschmidt ersetzen, das ist wirklich beeindruckend", so der frühere Profi zur Performance der Breisgauer.

Die nun anstehende Partie (Samstag, 15:30 Uhr) wird er sich gemeinsam mit seinen Söhnen anschauen. Sein großes Spiel gegen die Hertha vor zehn Jahren, hat er sich übrigens schon mit seinen Söhnen angeschaut. Und durchaus mit ein bisschen Stolz, seinen zehn und sieben Jahre alten Söhnen den einzigen Bundesligadoppelpack des Papas gezeigt.