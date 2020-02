"Fasnet trifft Karneval", so lautet das Motto der Heimpartie des SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf. Fans beider Lager vereint im närrischen Miteinander.

Auch in diesem Jahr hat ganz Freiburg in der Fasnetszeit ein Heimspiel des SC als Fastnachtsspiel ausgerufen. Vielleicht ist das ja wieder ein gutes Omen? Letztes Jahr, als Kinder in ihren Häsern (Fasnetstracht) ein Spalier für die einlaufenden Mannschaften bildeten, holte der SC mit dem 5:1-Erfolg gegen Augsburg den höchsten Heimsieg in der Bundesliga.

Im Heimspiel des SC Freiburg gegen den FC Augsburg (23.02.2019) bildeten rund 40 Kinder in ihren Häsern ein Spalier. Imago Jan Huebner

In diesem Jahr hat die AG Südwestdeutscher Narrenverbände das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf unter das Motto "Fasnet trifft Karneval" gestellt, da beide Städte Fasnets- bzw. Karnevalshochburgen sind.

Rosenmontagszug in Düsseldorf mit Motivwagen. Imago imago

Zusätzlich wird an diesem Samstag, im Rahmen der 950-Jahrfeier der Stadt Freiburg, eine "Nacht der Narren" zelebriert. Das närrische Treiben beginnt um die Mittagszeit rund um den Münsterplatz. Vor diesem Hintergrund hat die AG bei den Fanklubs aus Düsseldorf durchgeklingelt und diese vor dem Spiel als Gäste der Stadt Freiburg, der Narrenzunft Freiburg und des SC herzlich eingeladen.