Dominique Heintz trifft am Samstag (15:30 Uhr) mit dem SC Freiburg auf seinen Ex-Club aus Köln. In dieser Bundesliga-Saison ist Heintz jedoch bisher außen vor. Der Innenverteidiger hat daran zu knabbern.

Donnerstag Mittag. Das öffentliche Training des SC Freiburg ist gerade beendet. Alle Profis schreiben entlang der Sperrgitter Autogramme, stellen sich für Selfies zur Verfügung und signieren Trikots und Bälle. Mittendrin schreibt auch Dominique Heintz, doch sein Lächeln fällt derzeit eher verhalten aus, Heintz spielt bisher nicht in dieser noch jungen Saison, und gerade jetzt kommt der 1. FC Köln. "Es ist noch nicht sicher, dass er nicht spielt", sagt Christian Streich zwar. Aber er fügt hinzu: "Natürlich ist das emotional für einen Spieler, der auch gern in Köln gespielt hat und der da auch Erfolge hatte."

Fast 100 BL-Spiele für Köln

Drei Jahre lang spielte Heintz in der Domstadt, es waren 94 Bundesligaspiele. Er war Teil der Mannschaft, die es bis in die Europa League schaffte. In Köln hatte der Pfälzer aus Neustadt an der Weinstraße seine erfolgreichste Zeit. Christian Streich ist sich bewusst, was es mit Dominique Heintz macht, wenn er ihn nicht spielen lässt gegen den alten Verein: "Das liegt leider in der Natur der Sache,“ meint Streich und führt aus: "Er ist ein Kämpfer und ein extrem fairer Sportsmann, der Leistungen von anderen anerkennt.“

Dauer 1:30 min SC Freiburg-Trainer Christian Streich über Spieler Dominique Heintz SC Freiburg-Trainer Christian Streich äußert sich zum Spieler Dominique Heintz.

Die besseren Leistungen bringt aktuell Nico Schlotterbeck. Der junge Innenverteidiger ist robust und stark im Spielaufbau, was ihm jetzt die Nominierung für die deutsche U21-Nationalmannschaft eingebracht hat. Für Heintz spricht die Unaufgeregtheit, mit der er seine Arbeit tut.

Ungewohnte Situation für Heintz

Im DFB-Pokalspiel in Magdeburg Anfang August stand Heintz, der in der vergangenen Saison in allen 34 BL-Spielen des SC Freiburg zum Einatz gekommen war, wie gewohnt in der Startelf. Doch etwas muss Chefcoach Christian Streich nicht gefallen haben. Denn in den ersten zwei BL-Spielen (gegen Mainz und Paderborn) saß Heintz plötzlich auf der Bank. Ohne den 1,89 m-Mann präsentierte sich die Freiburger Defensive als ungewohnt kopfballstark und ließ (wenn auch mit viel Spielglück) lediglich ein Tor zu. Heintz hatte in der vergangenen Saison drei Elfmeter verursacht (Augsburg, M'gladbach, Dortmund) und war dennoch immer gesetzt. Die neue Situation hat den 26-Jährigen unerwartet getroffen, hatte sie sich in der Vorbereitung doch nicht abgezeichnet.

Christian Streich fordert seit Jahren von seinen Spielern in Freiburg, die Bank zu akzeptieren und den Frust nicht überhand nehmen zu lassen. Davon können Teamkollegen wie Nils Petersen oder Lucas Höler dem "gradlinigen Kerle aus der Pfalz" aus eigener Erfahrung detailliert berichten. Doch vielleicht ist die Ersatzbank für Stürmer eine andere Situation als für Innenverteidiger. Dominique Heintz scheint schwer daran zu tragen.