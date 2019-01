Die TSG Hoffenheim fährt beim SC Freiburg ihren ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr ein und gewinnt mit 4:2. Die Freiburger von Trainer Christian Streich mussten dabei auf den von 1899 Hoffenheim ausgeliehenen Vincenzo Grifo verzichten .

Die TSG Hoffenheim kann doch noch gewinnen und hat die Europacup-Plätze wieder im Visier. Die Kraichgauer setzten sich am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 4:2 (1:1) im badischen Duell beim SC Freiburg durch. Damit feierte die TSG ihren ersten Sieg nach sieben Partien ohne Dreier. Der scheidende Trainer Julian Nagelsmann konnte die "Lahme-Ente-Debatte" durch den Erfolg erst einmal beenden.

Der Kroate Andrej Kramaric (59./Foulelfmeter und 72.), der Brasilianer Joelinton (19.) und Kerem Demirbay (85.) trafen für die Kraichgauer, die zum ersten Mal seit über neun Jahren wieder in Freiburg gewinnen konnten. Lucas Höler (42.) und der eingewechselte Florian Niederlechner (77.) waren für Freiburg erfolgreich.

Freiburg musste auf Grifo verzichten

Die Gastgeber mussten auf Vincenzo Grifo verzichten. Der 25 Jahre alte italienische Nationalspieler, der von der TSG an den SC ausgeliehen ist, durfte aufgrund der Leihmodalitäten nicht auflaufen. Zudem fehlten den Freiburgern Nicolas Höfler, Florian Kath, Brandon Borrello, Tim Kleindienst und Roland Sallai. Die 23.900 Zuschauer im Schwarzwaldstadion sahen zu Beginn eine zerfahrene Begegnung ohne Höhepunkte.

Beiden Mannschaften ging es in erster Linie darum, die Stärken des Gegners zu eliminieren. Die Folge: Viele Fouls im Mittelfeld - darunter litt auch die Attraktivität des Spiels. Die Führung der Hoffenheimer fiel mehr oder weniger aus dem Nichts - und hatte seine Ursache in einer Freiburger Fehlerkette. Erst spielte Jannik Haberer einen unnötigen Rückpass, dann kam es zwischen Torwart Alexander Schwolow und Innenverteidiger Dominique Heintz zu einem Missverständnis. Joelinton ließ sich nicht zweimal bitten.

SC Freiburg gegen TSG 1899 Hoffenheim 2:4 (1:1) Freiburg: Schwolow - Stenzel (66. Niederlechner), Gulde, Heintz, Günter - Haberer, Koch - Gondorf (74. Ravet), Frantz - Höler (65. Waldschmidt), Petersen. Trainer: Streich Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Vogt, Benjamin Hübner, Schulz (89. Brenet) - Grillitsch - Demirbay, Geiger (77. Amiri) - Kramaric - Joelinton, Szalai (64. Posch). - Trainer: Nagelsmann Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus (Langenhagen) Tore: 0:1 Joelinton (19.), 1:1 Höler (42.), 1:2 Kramaric (60., Foulelfmeter), 1:3 Kramaric (72.), 2:3 Niederlechner (77.), 2:4 Demirbay (85.) Zuschauer: 23.900

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie in Freiburg hart umkämpft

Die Gäste, die ohne Lukas Rupp, Reiss Nelson und Kasim Adams auskommen mussten, gewannen trotz der glücklichen Führung keine Sicherheit. Das Spiel wurde weiter von Fehlern und Fouls bestimmt. Die besten Chancen in dieser Phase vergaben der Freiburger Robin Koch (23.) und der Hoffenheimer Florian Grillitsch (33.). In der Schlussphase des ersten Durchgangs nahm die Partie dann richtig Fahrt auf. Freiburg drängte auf den Ausgleich, Hoffenheim konterte. Vize-Weltmeister Kramaric vergab die Chance zum zweiten TSG-Treffer (37.). Höler machte es auf der Gegenseite nach einer Ecke besser und staubte ab. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hart umkämpft.

Wie schon in der ersten Hälfte hatte Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (Langenhagen) alle Hände voll zu tun. Beim Foul von Pascal Stenzel an Nico Schulz gab es für Steinhaus keine andere Wahl als Strafstoß. Kramaric verwandelte sicher. Nach der Führung blieben die Hoffenheimer am Drücker, das dritte TSG-Tor lag in der Luft. Kramaric sorgte nach Vorarbeit von Kerem Demirbay dafür. Dann machte es Niederlechner noch einmal spannend, ehe Demirbay für die Entscheidung sorgte.