per Mail teilen

Im badischen Duell muss sich Freiburg gegen Hoffenheim mit 2:4 geschlagen geben. Freiburgs Dominique Heintz findet im Interview mit SWR Sport klare Worte zur Niederlage seines Clubs.

SWR Sport: Dominique Heintz, eine bittere Niederlage heute, denkt man da "mein Gott was ist da schief gelaufen" oder wie interpretieren Sie das Spiel?

Dominique Heintz: Ja, das sind natürlich viel zu viele Gegentore zu Hause - auch wieder hergeschenkte Tore. Wenn man sich das mal anschaut am Anfang: Hoffenheim hat nicht wirklich viele Chancen und wir schenken das Tor einfach so her. Dann wird das natürlich schwer und dann kommt Hoffenheim wieder zwei Mal zurück. Wir machen dann wieder einen Fehler und werden wieder bestraft, das müssen wir dringend abstellen. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir keine Gegentore bekommen.

Dauer 01:56 min Dominique Heintz im Interview Der Freiburger Dominique Heintz im Interview nach dem Spiel gegen Hoffenheim.

Gerade das 1:0 war richtig bitter, Rückpass von Jannik Haberer, Sie haben gar nicht damit gerechnet, dass sie da eingreifen sollen, oder?

Heintz: Ja, ich habe es eben nochmal gesehen. Der Ball ist irgendwo zwischenrein, weit weg von mir. Ich habe es noch versucht, das war aber auch schwer für mich da noch hinzukommen. Hoffenheim macht es dann noch gut, Schwolli (anm.d.Red Schwolow) war dann auch schon weit hinten, das war dann so ein Ball zwischendrin, das ist sehr gefährlich. Ich habe gedacht, er spielt ihn ganz hinten Richtung Torwart oder schlägt ihn nach vorne. Aber für mich war der sehr schwer der Ball.

TV-Tipp Alles zum badischen Duell im Gespräch mit Studiogast Dominique Heintz vom SC Freiburg an diesem Sonntag um 21:45 Uhr bei Sport im Dritten im SWR Fernsehen BW.

Und dann machen Sie auch noch das 1:1, kommen stark aus der Halbzeitpause zurück und dann kommt wieder ein unnötiges Tor mit dem Elfmeter, oder wie haben Sie das gesehen?

Heintz: Ja, das ist natürlich dann der Klassiker bei dem Elfmeter. Es war ein klarer Elfmeter und das tut richtig weh. Das meine ich dann damit, das sind geschenkte Dinger aus dem Nichts. Weil wir wirklich gut im Spiel waren und Hoffenheim nicht viele Chancen hatte. Im Endeffekt haben sie aus wenig sehr viel gemacht und wir sind natürlich auch Schuld dran.

Hoffenheim gegen Freiburg ist immer ein besonderes Duell, heute ein Spektakel auf Ihre Kosten. Was machen Sie, um das Spiel so schnell wie möglich abzuhaken?

Heintz: Das tut natürlich erstmal weh. Ich brauche da immer ein bisschen länger. Ich verliere sehr ungern und dann auch noch mit so vielen Gegentoren zu Hause, wo wir uns doch auch so viel vorgenommen haben. Das tut einfach richtig weh. Und wie gesagt, Hoffenheim hat sich nicht wirklich viele Chancen rausgespielt, sondern wir haben die Chancen Ihnen durch unsere Fehler ermöglicht. Das müssen wir abstellen. Sonst spielen wir vielleicht unentschieden oder gewinnen sogar. Ich finde, wir haben trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht aber trotzdem zu viele Fehler gemacht.