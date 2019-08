Die weite Fahrt hätte sich der SC Freiburg gerne erspart. Dennoch freuen sich Nils Petersen, Christian Streich und Co. auf das DFB-Pokalspiel beim 1. FC Magdeburg (Samstag, 15:30 Uhr) - auch, wenn es wieder zäh werden könnte.

Nils Petersen und Christian Streich haben sich gefreut, dass der SC Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals zum vierten Mal nacheinander in den Osten Deutschlands fährt. Für Stürmer Petersen ist es quasi ein Trip in die Heimat, denn Wernigerode, der Geburtsort des 30-Jährigen, ist gerade mal 83 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und Trainer Streich freut sich auf das Spiel gegen den FCM: "Das wird laut. Und die werden alles tun, um uns rauszuschmeißen. Also ich find's cool, in Magdeburg zu spielen."

Viele Spieler hätten sich jedoch eine kürzere Anreise gewünscht. Auch eine sportlich weniger anspruchsvolle Aufgabe als gegen den hoch motivierten Zweitliga-Absteiger wäre ihnen recht gewesen. In dieser Hinsicht ist es auch für Petersen "kein Wunschlos und eines der schwierigsten in der ersten Runde". Dennoch fährt der SC Freiburg als Favorit nach Magdeburg. Doch Coach Streich ist gewarnt.

Dauer 0:43 min Freiburgs Trainer Streich warnt vor dem 1. FCM Freiburgs Trainer Streich warnt vor dem 1. FCM

Freiburg erwartet eine zähe Partie

Die Partie in Magdeburg könnte ähnlich schwierig werden wie vor einem Jahr beim damaligen Drittligisten Energie Cottbus, befürchtet Petersen. Damals kam der Sport-Club erst nach Elfmeterschießen und weiter.

In der Offensive ruhen die Hoffnungen der Freiburger vor allem auf dem zweimaligen Nationalspieler. Der Toptorjäger ist bei den Freiburgern in Pokal und Liga gesetzt. Nachdem er in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur auf 24 Einsätze kam, trotzdem aber mit zehn Toren bester Schütze der Südbadener war, hofft er in der neuen Spielzeit, mindestens 30 Spiele zu schaffen und vor allem gesund zu bleiben. "Sonst müssten wir improvisieren", erklärt Trainer Streich.

Streich muss auf acht Spieler verzichten

In Magdeburg muss Streich auf acht Spieler verzichten: Chang-Hoon Kwon, Janik Haberer, Luca Itter, Mark Flekken und Marco Terrazino sind noch verletzt. Tim Kleindienst, Manuel Gulde und Florian Kath sind gerade erst wieder ins Training eingestiegen. Dennoch ist Streich optimistisch, der Favoritenrolle in Magdeburg gerecht zu werden.