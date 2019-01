per Mail teilen

Gian-Luca Waldschmidt kam in der Sommerpause vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV zum SC Freiburg. Seitdem hat er sich gut eingelebt. Ein Portrait seiner ersten Halbserie.

Dauer 01:37 min Christian Streich über Gian-Luca Waldschmidt Christian Streich über Gian-Luca Waldschmidt

Gian-Luca Waldschmidt ist ehr zurückhaltend. Ein höflicher, bescheidener und sympathischer Mensch mit guten Umgangsformen. Und genau deshalb passt er auch sehr gut ins Freiburger Team, denn beim Sport Club wird ja bekanntlich seit Jahren nicht nur nach spielerischem Können entschieden, sondern auch auf gewisse Charaktereigenschaften geschaut.

Gerade einmal 22 Jahre ist der gebürtige Siegener alt, er gehört damit zu den Jüngsten im Freiburger Team. Bis zum Sommer hatte er für den Hamburger SV gespielt. Nach dem historischen Abstieg des Bundesligadinos nutze der SC die Gunst der Stunde und verpflichtete den talentierten Stürmer. Und Gian-Luca Waldschmidt, der in den meisten Medien und auch auf allen Spielbögen nur als Luca Waldschmidt geführt wird, ist bislang ein echter Gewinn für Freiburg. Denn so unauffällig und zurückhaltend er neben dem Platz ist, so positiv aufdringlich verhält er sich auf dem Rasen.

Der neue Elfmeterschütze

Waldschmidt fordert die Bälle und bekommt sie auch. Ist stets sichere Anspielstation auf dem Flügel. Er ist einer, der die Zweikämpfe sucht! Und da er ein exzellenter Dribbler ist und oft zu schnell für seine Gegner zieht er auch viele Fouls. Und für gerade einmal 22 Jahre ist er zudem auch noch enorm nervenstark. Denn seit dieser Saison ist er der neue Elfmeterschütze beim Sport Club Freiburg.

Luca Waldschmidt hat damit Nils Petersen abgelöst, der, wie es so seine Art ist, sehr gelassen und souverän mit dieser Situation umgeht. Wer sich sicher fühlt, der schießt, so das Motto. Und zuletzt war es stets Luca Waldschmidt, der sich den Ball geschnappt hat. Auch vergangenen Mittwoch beim 1:1 gegen Hannover 96 traf Waldschmidt. Seine Bilanz ist bislang perfekt: Drei Elfmeter, drei Treffer, 100 Prozent - mehr geht nicht.

Entwicklung noch nicht abgeschlossen

Beim SC Freiburg hat er sich längst eingelebt. Und obwohl er Hamburg und dessen Größe und Möglichkeiten sehr geschätzt hatte, fühlt sich Luca Waldschmidt auch im beschaulichen Freiburg wohl. Seine Entwicklung ist noch längst nicht abgeschlossen und Trainer Christian Streich erwartet noch viel von ihm. Sein Wechsel letztendlich also der richtige Schritt. Denn der SC Freiburg gehört unbestritten zu den besten Ausbildungsvereinen in Deutschland.