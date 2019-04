per Mail teilen

Christian Streich freut sich auf das DFB-Pokal-Finale. Doch er drückt weder dem FC Bayern noch RB Leipzig die Daumen. Er freut sich auf SC Freiburg gegen Wolfsburg. Denn Streich mag Frauen-Fußball.

Christian Streich hat den Ruf, den er hat, vor allem auch, weil er sich gerne und klug zu sozialpolitischen Themen äußert. Damit redet er oft gegen populistische Meinungen an, aber genau das ist ihm wichtig. Er weiß, dass er etwas bewirken kann. Nun stehen die Frauen des SC Freiburg im Pokalfinale und Christian Streich zollt Respekt: "Super. Pokal-Endspiel. Ich war noch nie mit den Erwachsenen im Pokalendspiel."

"Ich habe ja auch Kinder, Mädli und Bub. Es ist einfach gut, wenn es eine absolute Selbstverständlichkeit ist, dass Mädle kicke. Dass sie gar nicht drüber nachdenken, ob sie kicken sollen oder ob es irgendjemand gut findet in der Familie oder schlecht, sondern dass es wirklich genau die gleiche Selbstverständlichkeit ist, wie wenn der Bub auf den Platz geht."

SC-Freiburg-Trainer Christian Streich ist ein großer Fan vom Frauenfußball

Fußball am Existenz-Minimum

Für Christian Streich dokumentiert diese Selbstverständlichkeit etwas Bedeutendes in der Gesellschaft. Es geht ihm nicht um Gleichstellung in allen Bereichen, ob mehr Fans Frauen-Fußballspiele besuchen oder ob Fußballerinnen ähnlich viel Geld verdienen wie männliche Profis. Davon sind sie weit entfernt. Viele weibliche Fußballprofis, die in der Frauen-Bundesliga auflaufen, sind eigentlich keine Profis, sondern haben noch einen Beruf oder studieren. Viele kommen mit ihrem Beruf kaum über die Runden.

So sagt Sandra Starke, seit vielen Jahren Stürmerin beim SC Freiburg, dass sie gerade so vom Fußball leben kann. Aber eben nur so und für die Zeit nach der Karriere bleibt nichts übrig. Sie studiert Ernährungswissenschaften, um sich ein Standbein für die Zeit nach dem Fußball zu schaffen.

Christian Streich weiß, dass das schwer zu ändern ist: "Wenn sie nicht davon leben können, dann ist das eben so." Es geht ihm um etwas anderes. Es geht ihm um das Spiel. "Wenn sie als kleine Mädle schon jonglieren können ein paar Stunden so wie die Jungs auch, dass das gesehen wird und klar ist, das ist gut und es ist sehr wichtig, dass es eine Selbstverständlichkeit annimmt, denn das ist nicht überall auf der Welt so."

Meilenstein für den Frauenfußball in Südbaden

Fußball gibt den Frauen Kraft und Bedeutung, gesellschaftlich und auch persönlich. Ganz genauso wie den Männern. Der Einzug in das Pokalfinale befördert diese Selbstverständlichkeit vor allem auch in der Region, glaubt Streich.

In Südbaden spielten laut DFB im Jahr rund 50.000 Frauen und Mädchen Fußball; bei Männern und Junioren waren es 225.000.

Die Frauen und Mädchen haben noch einen Weg vor sich. Aber ein guter Schritt ist gemacht und mit dem Pokalfinale hat der Frauenfußball in Südbaden einen echten Meilenstein erreicht. Das weiß auch Christian Streich.