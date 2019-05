Durch die 1:3-Niederlage des VfB Stuttgart in Berlin darf der SC Freiburg den Klassenerhalt schon vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf feiern. Damit beschränkt sich der Abstiegskampf auf die drei Kellerkinder der Liga.

Der SC Freiburg bleibt der 1. Bundesliga mindestens für ein weiteres Jahr erhalten: Die 32 Punkte der Breisgauer reichen schon vor dem Spiel gegen Düsseldorf sicher für den Klassenerhalt. Durch die 1:3-Niederlage des VfB Stuttgart bei Hertha BSC bleiben die Schwaben mit 24 Punkten auf dem Relegationsplatz. In den zwei letzten Spielen der Saison kann der VfB die Freiburger also auf keinen Fall mehr einholen.

Für die Mannschaft von Christian Streich ist die Saison damit weitestgehend entschieden, denn auch Europa-League-Plätze sind für den aktuellen Tabellendreizehnten nicht mehr erreichbar. Selbst bei einem Sieg gegen Düsseldorf würden die Freiburger ihren Tabellenplatz nicht verlassen, denn Mainz 05 ist mit 37 Punkten an diesem Spieltag nicht mehr einzuholen. In jedem Fall darf aber am Sonntag in Freiburg der Sekt kaltgestellt und die vierte aufeinanderfolgende Saison in der 1. Bundesliga gefeiert werden.

Im SWR Sport-Interview zeigt sich Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier erleichtert über den Klassenerhalt seines Vereins:

Dauer 03:52 min Jochen Saier: „Dafür strampeln wir alle jeden Tag“ Jochen Saier: „Dafür strampeln wir alle jeden Tag“

Nur noch Stuttgart, Nürnberg und Hannover im Abstiegsrennen

Auch der FC Augsburg (31 Punkte, Platz 14) ist durch die VfB-Niederlage sicher aus dem Abstiegskampf befreit. Schalke 04 kann nur noch rein rechnerisch auf den Relegationsplatz gespült werden. Dafür müsste der VfB allerdings am Saisonende mit einem besseren Torverhältnis als die Gelsenkirchener dastehen: Beim aktuellen Stand von -41 Toren beim VfB und -18 Toren bei Schalke ist dieser Fall allerdings sehr unwahrscheinlich.

Durch die parallelen Niederlagen von Nürnberg (0:2 in Wolfsburg) und Hannover (1:3 in München) machen die drei Kellerkinder der Liga nun voraussichtlich die Abstiegsplätze unter sich aus. Der VfB hat weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung vor Nürnberg und sechs Punkten vor Hannover die Sicherung des Relegationsplatzes in der eigenen Hand.