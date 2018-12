In Nürnberg gewinnt der SC Freiburg mit Kampf und Glück und hat zur Winterpause 21 Punkte auf dem Konto. Doch Trainer Christian Streich hat erstmal genug vom Fußball.

Nach dem wichtigen Sieg in Nürnberg und 21 Punkten in der Hinrunde war das Programm über Weihnachten für Christian Streich völlig klar. "Jetzt lassen wir mal den Fernseher aus und machen was anderes als Kicken schauen. Also ich auf jeden Fall", sagte der Trainer des SC Freiburg nach dem 1:0-Sieg am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg. "Wichtig ist: Wir gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause und können gut durchatmen. Wir haben uns viel erarbeitet."

Dauer 03:17 min Streich zieht eine positive Hinrunden-Bilanz SC-Freiburg-Trainer Christian Streich ist nach dem knappen 1:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg guter Stimmung

Auf den Relegationsplatz mit dem schwer verunsicherten VfB Stuttgart hat Freiburg nun sieben Punkte Vorsprung. "Wir sind mega, mega happy nach der schwierigen Woche. In der Phase der Saison geht es darum, Punkte einzufahren und alles reinzuschmeißen, was geht. Das haben wir gemacht. Die 21 Punkte sind unterm Strich ein gutes Gefühl", sagte Kapitän Mike Frantz nach der letzten Englischen Woche des Jahres, die mit einer 0:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf und einem 1:1 gegen den Tabellen-Vorletzten Hannover 96 zwischenzeitlich gar nicht so toll aussah.

Dauer 03:36 min Mike Frantz: "Wir mussten enorm arbeiten" Mike Frantz: "Wir mussten enorm arbeiten"

Streich will in der Winterpause am Spielaufbau feilen

Streich aber war vor allem glücklich über das Ende. "Jetzt haben wir uns durchgekämpft. Das ist nicht selten bei uns, hinten raus geht es an die Substanz", sagte der 53-Jährige. Manuel Gulde sprach nach dem Sieg dank seines Treffers aus der 19. Minute von Glück und meinte: "Wir haben wieder eine starke kämpferische Leistung auf den Platz gebracht. Wir müssen in der Rückrunde aber schauen, dass wir wieder etwa mehr mit dem Ball machen."

Streich verwies auf die vielen Verletzten im Laufe der Vorrunde. Seine Mannschaft sei ziemlich am Ende ihrer Kräfte gewesen. "Aber ich weiß auch warum. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir die laufstärkste Mannschaft sind - weil wir laufen müssen", sagte der Trainer und betonte: "Wir hatten in dieser Vorrunde auch ganz besonders gute Spiele für uns, sehr gute Spiele. Höhepunkte waren Leipzig und Gladbach. Wir haben auch in Wolfsburg gut gespielt."

13 Tage Pause

Bis zum 4. Januar haben die Freiburger jetzt Pause, dann wartet das erste Training der Rückrundenvorbereitung. Vom 7. bis 13. Januar geht es ins Trainingslager nach Sotogrande, am 19. Januar beginnt die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel bei DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt.