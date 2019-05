Seit dem vergangenen Wochenende steht fest, dass in Freiburg auch in der kommenden Saison Erstligafußball gespielt wird. Finanzvorstand Oliver Leki kennt die Gründe und hat ein großes Ziel.

Dicke Backen und zufrieden ausgeatmet. Die Erleichterung beim SC Freiburg war nach dem erneut geschafften Klassenerhalt klar zu sehen und zu spüren. "Natürlich ist eine Last von uns allen abgefallen", kommentierte Finanzvorstand Oliver Leki das frühzeitig erreichte Ziel. Für ihn ist klar: Die Mischung macht's. "Es ist ein Dreiklang, der hilft. Die Ruhe im Verein, auch wenn es mal schwierig wird. Die gute Qualität der Mannschaft. Und Christian Streich mit seinem Trainer-Team, das die Mannschaft immer wieder zu Topleistungen bewegt."

Vorsprung auf dem "Wahnsinnsmarkt"

Mit diesem Erfolgs-Mix soll es in Freiburg weitergehen. "Wie in jedem Jahr wird es personelle Veränderungen gaben. Das Ziel muss sein, den Kader jedes Jahr besser zu machen", so Leki. Da kommt den Verantwortlichen des SC Freiburg entgegen, dass sie durch den vorzeitigen Klassenverbleib Planungssicherheit für mögliche Transfergeschäften haben. "Da in diesem Wahnsinnsmarkt Fußball in der Regel auch der Schnelle der Erfolgreiche sein wird in den Verhandlungen, ist jede Woche, die man früher im Markt sein kann, einfach gut."

Besondere Saison steht bevor

Verrückte Geschäfte werde es auch dieses Mal nicht geben in Freiburg. Ein Boateng oder oder Griezmann werde nicht zum SC wechseln. Man werde engagiert agieren, so Leki, aber eben auch im Bereich des Machbaren bleiben. In der kommenden Spielzeit wird es für den Sportclub noch wichtiger sein, nicht abzusteigen.

Denn es wird die vermutlich letzte Saison im Schwarzwaldstadion sein. Vorausgesetzt, der Bau der neuen Freiburger Arena bleibt weiterhin im Zeitplan. "Irgendwie ist es nie gut, Zweitligist zu sein. Aber im Jahr des Umzugs wäre es noch unschöner, betont Finanzvorstand Leki. Aber wenn auch in der kommenden Spielzeit beim Sportclub der Erfolgs-Dreiklang (Ruhe, Team, Trainer) umgesetzt wird, dann sollte es wieder klappen.