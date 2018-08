Seit diesem Sommer spielt Jerome Gondorf für den SC Freiburg. Den Sportclub bereichert der gebürtige Badener nicht nur fußballerisch, sondern auch durch seinen außergewöhnlichen Charakter.

Selbstbewusst, reflektiert und bodenständig: Jerome Gondorf ist eine echte Seltenheit im turbulenten und kommerziellen Fußball-Geschäft. Deshalb verzichtet der gebürtige Karlsruher seit drei Jahren auf einen Spielerberater.

"Ich habe mir gesagt: Ich mache das selbst. Ich habe genug Erfahrung, weiß, wie Verhandlungen so laufen, was ich verdienen kann und alles, was dazu gehört", sagte Gondorf in der SWR-Sendung Sport im Dritten. Als ihn im Sommer das Angebot des SC Freiburg erreichte, musste der Badener deshalb nicht lange nachdenken und folgte dem Ruf der Breisgauer.

Dauer 01:18 min Jerome Gondorf: "Ich brauche keinen Berater Der Mittelfeldspieler erklärt im Gespräch mit SWR-Sportmoderator Lennert Brinkhoff, warum er anders tickt als die meisten Profis.

"Mentalität ist für mich ein Grund-Ding"

Seit seinem Wechsel wird Gondorf von seinen neuen Team-Kollegen gerne als "Mentalitäts-Spieler" bezeichnet. Für ihn selbst ist das völlig unverständlich. "Für mich ist Mentalität irgendwie ein Grund-Ding, das jeder haben sollte. Wenn du die nicht hast, dann kannst du nicht 100 Prozent Leidenschaft und 100 Prozent Bereitschaft geben", so der Mittelfeldspieler. Eine Selbstverständlichkeit, die Gondorf nicht erst seit seiner Ankunft in Freiburg auf dem Fußballplatz vorlebt.

Noch die gleiche Person wie vor zehn Jahren

Aber auch außerhalb des Platzes sei man als Profi immer in der Pflicht, sich selbst zu überprüfen, so der reflektierte Profi. "Ich mache das in regelmäßigen Abständen und bin deshalb der Meinung, dass ich noch der gleiche Jerome bin, der ich vor zehn Jahren schon war", sagte Gondorf.

Dauer 00:38 min Gondorf: "Bin noch der gleiche wie vor zehn Jahren" Der Mittelfeldspieler des SC Freiburg ist ein Profi zum Anfassen. Bei Sport im Dritten erklärt er seine Normalität.

Geprägt durch fünf Geschwister

Werte, die Gondorf in seiner Großfamilie vermittelt bekommen hat. Dort musste er schon früh lernen, Verantwortung zu übernehmen. Als zweitältester von insgesamt sechs Geschwistern kümmerte er sich gemeinsam mit seinem großen Bruder Patric um die vier Küken der Familie, wenn die Eltern nicht da waren.

Dauer 00:23 min Jerome Gondorfs Brüder sprechen über die gemeinsame Kindheit. Jerome Gondorfs Brüder erzählen von der gemeinsamen Kindheit und der Leidenschaft, zusammen Fußball zu spielen.

"Ich glaube, dass das meinen Charakter schon sehr, sehr stark geprägt hat", sagte er nun rückblickend. Gondorf besitzt eben einen außergewöhnlichen Charakter, mit dem er den SC Freiburg in dieser Saison in ruhigere Zeiten führen will. Ganz, wie es seinem Typ entsprich: Selbstbewusst, reflektiert und bodenständig.