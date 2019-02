Der SC Freiburg hat im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg trotz dreimaligem Rückstand ein 3:3-Unentschieden erreicht.

Dauer 00:53 min SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:3 (1:1) SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:3 (1:1)

93 Minuten waren gespielt, da zappelte der Ball zum vierten Mal im Wolfsburger Gehäuse. Doch der Freiburger Jubel ob dem ersten Führungstreffer des Spiels währte nicht lange. Schiedsrichter Dr. Felix Brych nahm das Tor von Philipp Lienhart nach Videobeweis zurück. 3:3 am Ende - ein turbulentes Unentschieden, von welchem am Ende beide Seiten nicht sicher waren, was davon zu halten war.

Jerome Roussillon (11.), Wout Weghorst per Foulelfmeter (63.) und Renato Steffen (74.) hatten für die Wolfsburger getroffen. Freiburg lies sich jedoch von den Gegentreffern nicht schocken, steckte nicht auf und kam jedes Mal zurück. Vincenzo Grifo (37.), Kapitän Nils Petersen (70.) und Luca Waldschmidt (88.) erzielten jeweils den Freiburger Ausgleich. Vor 23.600 Zuschauern im Schwarzwaldstadion passierte in den ersten zehn Minuten so gut wie nichts in den Strafräumen. Die Wolfsburger Führung durch Roussillon nach Vorarbeit von Josip Brekalo fiel aus dem Nichts. Durch den Treffer wurde die Phase des Abtastens abrupt beendet.

Florian Niederlechner kontert die Wolfsburger Führung

Die Niedersachsen, bei denen Ismail Azzaoui, Ignacio Camacho, Daniel Ginczek und der Ex-Freiburger Admir Mehmedi fehlten, übernahmen nach ihrem Treffer das Kommando. Dabei überzeugten die Gäste vor allem durch ihre Zweikampfstärke. Die Breisgauer wurden klar dominiert, auch Mitte der ersten Hälfte hatten sie sich noch keine Chance erarbeitet. Dann leistete sich Innenverteidiger John Anthony Brooks einen groben Schnitzer. SC-Stürmer Florian Niederlechner schaltete am schnellsten und bereitete den Ausgleich durch die Hoffenheimer Leihgabe Grifo mustergültig vor.

SC Freiburg schafft dreimal den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Wolfsburger mächtig die Schlagzahl. Die Gastgeber hatten in der Defensive alle Hände voll zu tun. Nach einer knappen Stunde konnte sich der SC vom Druck der Niedersachsen befreien. Dennoch ging der VfL erneut in Führung. Nach einem Foul von Robin Koch an Weghorst zeigte Brych auf den Punkt. Der Gefoulte ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte sein achtes Saisontor. Auf der Gegenseite schlug Petersen per Kopf nach einer Ecke von Grifo zu. Das war es aber noch nicht - Steffen brachte den VfL zum dritten Mal in Führung und Freiburg glich zum dritten Mal aus.

Joker Waldschmidt rettete den Gastgebern einen Punkt. In der Nachspielzeit schien der SC Freiburg dann tatsächlich der Siegtreffer gelungen zu sein - doch Brych entschied nach Videobeweis auf Ein Treffer des Freiburgers Philipp Lienhart wurde in der Nachspielzeit nach Videobeweis nicht gegeben (90.+3). Dominique Heintz hatte im Abseits stehend Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels behindert.

Dauer 00:55 min Nils Petersen: "Das war Werbung für den Fußball" Der SC Freiburg hat im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg trotz dreimaligem Rückstand ein 3:3-Unentschieden erreicht.

"Das war Werbung für den Fußball", bilanzierte Freiburgs Top-Scorer Nils Petersen nach der Partie. Den vermeintlichen Siegtreffer durch Lienhart dürfe der Schiedsrichter niemals zurücknehmen, fand Petersen am SWR-Mikrofon. "Das ist sehr schade. Da hat das Stadion kurz gebebt. Aber das ist halt so." Am Ende gehe jeder Zuschauer trotzdem "einigermaßen Zufrieden nach Hause."