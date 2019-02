per Mail teilen

Der SC Freiburg wartet in der Rückrunde noch auf den ersten Sieg. Beim FC Schalke 04 (Samstag, 15:30 Uhr) wartet eine schwere Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Christian Streich.

Freiburg plagen vor dem Gastspiel bei den Königsblauen Personalsorgen. "Ich weiß noch nicht, wer kickt, ich muss viel abwägen", sagte SC-Coach Streich.

Dauer 00:50 min Streich: "Viele Aspekte, warum Schalke nicht weiter oben steht" Christian Streich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf Schalke

Der SC Freiburg als Comeback-Spezialist

Am wichtigsten sei ihm jedoch, dass seine Mannschaft ihre "Mentalität beibehält". Zuletzt retteten die Freiburger nach Rückständen gegen den VfB Stuttgart (2:2) und den VfL Wolfsburg (3:3) jeweils noch einen Punkt.

Die vielen Gegentore sind Streich indes ein Dorn im Auge. "Wir müssen wieder besser verteidigen", monierte der Freiburger Trainer.

Dauer 00:23 min Streich: "Wir müssen besser verteidigen" Chrstian Streich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf Schalke

Lange Pause für Robin Koch

Fehlen wird den Breisgauern Defensivspieler Robin Koch. Der 22-Jährige hat sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen und wird mindestens vier Wochen ausfallen. Nach derzeitigem Stand werde Koch nicht operiert. "Im positiven Fall sind es vier Wochen, aber die Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt gewagt", sagte Streich.

Im Spiel des Tabellen-13. am Samstag beim FC Schalke 04 fällt in Janik Haberer möglicherweise zudem ein weiterer Mittelfeldspieler aus. Der 24-Jährige laboriert an einem Infekt.