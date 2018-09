Freiburgs Co-Trainer Lars Voßler hat inzwischen Übung, am Donnerstag bestritt der 42-jährige seine dritte Pressekonferenz in dieser noch jungen Spielzeit. Gegen Hoffenheim vertritt er Cheftrainer Christian Streich nun auch wieder auf der Bank.

Christian Streich begleitet die Mannschaft nicht nach Hoffenheim. Denn nach seinem Bandscheibenvorfall hat er noch immer Schmerzen und ist eingeschränkt in der Bewegung. Die Entscheidung, dass er im Derby bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht auf die Bank zurückkehrt, fiel am Freitag.

Dass Streich operiert werden muss, bestritt der Verein am Donnerstag allerdings vehement. Es steht keine Operation an betonte Pressesprecher Sascha Glunk. Nun muss Voßler für neue Akzente von der Bank sorgen. Eine ungewohnte Situation für alle Beteiligten. Doch so richtig weg ist Christian Streich gar nicht.

"Er hat sich das Spiel selbstverständlich angeschaut, wir dokumentieren alle Trainingseinheiten, die haben wir hochgeladen und so versuchen wir das so gut wie möglich zu lösen. Aber dass er fehlt, ist keine Frage. Das ist definitiv so", meint Lars Voßler.

Dauer 00:33 min Voßler: "Er vertraut uns und wir versuchen das Vertrauen zurück zu geben!" Lars Voßler, Co-Trainer SC Freiburg, über Christian Streich.

"Er fehlt der Trainerriege und der Mannschaft", betont der gebürtige Freiburger Voßler weiter. Die Trainerriege tauscht sich regelmäßig und mehrfach am Tag untereinander aus. "Wir arbeiten ja alles gemeinsam ab. Der Spieltag war sicher bislang die größte Herausforderung."

Besprechungen mit der Mannschaft, taktische Marschroute vorgeben, die Ansprache an die Mannschaft, in all jenen Punkten hat Christian Streich seinem Co-Trainer freie Hand gelassen. Und der steht nun in der Verantwortung.

Das "uns" ist uns wichtig

"Wir unterhalten uns über taktische Marschrouten, Spieler und Trainingsleistungen", sagt Voßler. "Die Einheiten hat er alle gesehen und da hat er auch eine klare Meinung dazu gehabt. Von daher ist schon irgendwie alles abgesprochen aber du kannst keine Sitzung abhalten genau nach Schema F. Er vertraut uns und wir versuchen ihm das Vertrauen zurück zu geben."

Das "uns" ist wichtig in seiner Aussage, es ist nicht nur Voßler, es ist das ganze Trainerteam, das den Ausfall des Chefs auffängt. Ob Christian Streich so schnell wieder ganz fit werden wird ist offen. Rückenprobleme sind meist langwierig. Bei den Spielern achten die Physiotherapeuten genau auf sich ankündigende Probleme aber bei Trainern? Bei all der Arbeit sich selbst nicht zu vernachlässigen ist nicht immer so einfach.

Neue Akzente auf und von der Bank

Christian Streich hat regelmäßig Übungen für seinen Rücken gemacht, gerne sonntags beim Spielersatztraining.

"Man muss sich diese Freiräume nehmen," sagt Lars Voßler. "Der eine geht joggen, der andere macht Stabi-Übungen, es ist schon so, dass du sehr viel Zeit am Laptop verbringst und meine Haltung ist auch nicht immer optimal."