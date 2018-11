Christian Streich gehört zum SC Freiburg wie der Dom nach Köln. Seit knapp sieben Jahren ist der 53-Jährige Cheftrainer der Südbadener. Am Samstag feiert er bei Borussia Dortmund ein Jubiläum: Sein 200. Bundesliga-Spiel.

Ohne ihn wäre die Fußballszene in Deutschland um einiges ärmer. Die authentische Art vom "Mann des Jahres 2017" (Wahl der "Kicker"-Redaktion) ist eine große Bereicherung - egal ob am Spielfeldrand oder auf Pressekonferenzen. Manchmal gibt sich der aktuell dienstälteste Trainer der Bundesliga zurückhaltend ("Ich bin auf der Bank. Mein Name ist Streich"), mal legt er eine ordentliche Schippe drauf und redet Klartext - egal ob es sich um das Thema AfD, die Flüchtlingsdebatte oder um die Arbeit der Schiedsrichter handelt. Seine Sätze garniert er mit einer Prise badischem Dialekt. Ein echtes Original.

Dauer 01:01 min Die besten Sprüche von Christian Streich SC-Freiburg-Trainer Christian Streich ist selten um einen flotten Spruch verlegen. Wir haben ein Best-of zusammengeschnitten.

Nicht nur seine legendären Sprüche, sondern auch sein Engagement zeichnen den Freiburger Cheftrainer aus. Deshalb wird er von vielen Trainer-Kollegen besonders geschätzt:

"Christian Streich ist der Vater aller Spieler ... Für mich ist er eigentlich jedes Jahr, wenn sie nicht absteigen, Trainer des Jahres." Ottmar Hitzfeld im SWR-Interview

"Streich zeichnet ein sicherer Blick für Talente aus. Zudem schafft er es, aus seiner Mannschaft stets das Maximum herauszuholen - und schont sich dabei selbst nicht. Da steckt unheimlich viel Herzblut drin." Jupp Heynckes

Ob Bücherprojekt (Streich wurde vom Börsenverein des Deuschen Buchhandels zum "Bücherfreund des Jahres 2017" gewählt), ob ein Trikot von Manuel Neuer für seinen Sohn ergattern oder ob Fußballcoach: Wenn Christian Streich etwas anpackt, dann macht er das zu hundert Prozent. Wie er das meistert, weiß sein Mentor Lutz Hangartner: "Es ist eine riesige Belastung für ihn, weil er den Fußball lebt hier in Freiburg. Da kann man verstehen, dass er am Ende der Saison auch Mal auf dem Zahnfleisch geht". Hangartner ist seit 35 Jahren mit Streich befreundet und war fast 40 Jahre Fußballdozent an der Uni Freiburg.

Eigentlich wollte Streich Lehrer für Sport, Germanistik und Geschichte werden. Die Fußball-Welt kann daher nur froh sein, dass er sich damals auf Anraten von Hangartner für die Trainerlaufbahn beim SC Freiburg entschied. Dort war Streich viele Jahre Nachwuchscoach, wurde drei Mal Pokalsieger und gewann mit den A-Junioren den deutschen Meistertitel.

Aus Nachwuchs-Spielern machte er Profis

Im Sommer 2007 wurde Streich unter Profi-Cheftrainer Robin Dutt zum Trainerassistenten befördert. Seine Hauptarbeit lag weiterhin aber beim Nachwuchs. Unter seiner Regie schafften Jugendspieler wie Dennis Aogo, Ömer Toprak und Oliver Baumann den Sprung zu den Profis. Zu Beginn der Saison 2011/12 wurde Streich Co-Trainer bei den Profis unter dem neuen Cheftrainer Marcus Sorg. Nur wenig später, am 29. Dezember 2011, übernahm Streich selbst die Verantwortung für die Profimannschaft.

Eine stabile Beziehung

Weil die Uhren in Freiburg etwas anders ticken als bei den übrigen Bundesligaclubs, hielt die Vereinsführung auch an Streich fest, als das Team im Sommer 2015 aus dem Fußball-Oberhaus abstieg. 2017 - in der ersten Bundesligasaison nach dem Wiederaufstieg – gelang dem Trainer mit seinem Team fast schon sensationell die Qualifikation für die Europa-League. Der SC Freiburg und Christian Streich - das ist eine stabile Beziehung, auch wenn es sportlich mal nicht so läuft.

Am 29. Dezember wird Streich in sein siebtes Trainer-Jahr beim SC Freiburg gehen. Dann wird er in den TOP 10-Olymp der Bundesliga-Trainer mit der längsten Amtszeit aufsteigen. Die Freiburger Trainer-Ikone Volker Finke ist allerdings noch in weiter Ferne. Finke trainierte den Sportclub 16 Jahre lang. Streich fehlen also noch schlappe neun Jahre.