Die Überraschungsmannschaft des SC Freiburg plant in der Fußball-Bundesliga trotz des Scheiterns im DFB-Pokal ihr nächstes Erfolgserlebnis. "Die Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn", sagte Trainer Christian Streich vor dem Punktspiel des Tabellendritten am Samstag (15.30 Uhr live in in Ausschnitten SWR1 Stadion) bei Werder Bremen: "Wir fahren mit Selbstbewusstsein, Mut und Überzeugung hin."

Dauer 1:23 min Streich: "Wir fahren mit Selbstbewusstsein hin"

Ob dabei auch die Leistungsträger Alexander Schwolow, Nicolas Höfler und Luca Waldschmidt an Bord sein werden, ist allerdings sehr fraglich. "Wir wollen noch abwarten. Aber wahrscheinlich geht es noch nicht", sagte Streich über das angeschlagene Trio. Für das Gastspiel im Norden hat der 54-Jährige seiner Mannschaft einen relativ simplen Schlachtplan an die Hand gegeben. "Am besten schauen wir, dass wir bei Bremen ein bisschen das Gas rausnehmen können. Und wenn wir den Ball haben, drehen wir den Gashebel nach vorne", sagte Streich.