Nach der U21-EM sprachen beim SC Freiburg alle von Luca Waldschmidt als kommenden Stürmer-Star. Doch in den ersten fünf Spielen hat ein anderer Luca(s) überzeugt - und der heißt Höler.

In der vergangenen Saison war Lucas Höler ein Ergänzungsspieler beim SC Freiburg. Zwar kam er auf insgesamt 26 Bundesliga-Einsätze. Allerdings hat er nur einmal über die vollen 90 Minuten gespielt. Das Ergebnis: vier mickrige Tore. Für einen Mittelstürmer zu wenig. So wartet Höler seit seinem Wechsel vom SV Sandhausen im Winter 2018 auf seinen Durchbruch beim SC Freiburg. Und nach der starken U21-EM und der ersten Einladung für die A-Nationalmannschaft von Luca Waldschmidt stand Höler unter Druck.

Zum Saison-Start saß er auf der Bank und musste 78 Minuten lang zusehen, wie sich seine Team-Kollegen gegen Mainz 05 abmühten. Doch mit Höler kam die Wende. Das 1:0 machte er selbst, das 2:0 legte er seinem Sturm-Kollegen Nils Petersen auf. Seitdem läuft es bei dem 25-Jährigen. Nach einer weiteren Vorlage gegen Paderborn und einem Treffer gegen Augsburg hat Höler schon jetzt genauso viele Scorer-Punkte, wie in der gesamten vergangenen Saison. Auch deswegen steht der SC Freiburg aktuell auf einem Champions-League-Platz.

Dauer 0:15 min Lucas Höler freut sich über Platz vier Der SC Freiburg steht aktuell auf einem Champions-League-Platz. Eine schöne Momentaufnahme meint SC-Stürmer Lucas Höler.

Vor allem: Er hat Luca Waldschmidt mittlerweile aus der Startelf verdrängt. "Ich finde, dass ich besser geworden bin", sagte Höler der Badischen Zeitung.

Ein eher untypischer Profi

Lucas Höler ist nicht der klassische Profi, der den Weg über ein Nachwuchsleistungszentrum nahm. Der Mann, der in Achim, in der Nähe von Bremen groß wurde, ging den heutzutage eher ungewöhnlichen Weg. Aus der Jugend des Blumenthaler SV heraus wechselte er in die Regionalliga Nord zum VfB Oldenburg. Von dort ging sein Weg weiter in die 3. Liga zur zweiten Mannschaft von Mainz 05. Von dort aus ging es weiter südlich zum SV Sandhausen, wo er in der 2. Bundesliga den SC Freiburg auf sich aufmerksam machte.

Dauer 0:55 min Streich: "Jeder hat eine andere Biografie" Christian Streich spricht über Vor- und Nachteile von Nachwuchsleistungszentren und Lucas Höler.

Höler ist einer, der nie aufgibt, stets an sich arbeitet und immer besser werden will. Dieser Ehrgeiz hat ihn von der Bremer Provinz in die Bundesliga gebracht. Er passt gut in das Freiburger System. Lucas Höler ist laufstark, hat ein gutes taktisches Verständnis und ist immer voll motiviert. Ein Teamplayer, kein Miesepeter, kein Egoist. Zu Beginn seiner Freiburger Zeit fehlte es ihm manchmal noch an Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, doch auch in diesem Punkt hat er einiges dazu gewonnen.

Auch gegen Düsseldorf ein Kandidat für die Startelf

Am Sonntag steht das Duell gegen Fortuna Düsseldorf an. Der nächste Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Ob Höler auch dort wieder in der Startelf steht, ist offen - Cheftrainer Christian Streich will sich da grundsätzlich nicht in die Karten schauen lassen. Doch Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach sagte unlängst der Badischen Zeitung: "Er hat sich eine Situation erarbeitet, in der man nicht daran vorbeikommt, in Sachen Startformation über ihn nachzudenken."