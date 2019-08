per Mail teilen

Freiburger Trainingslager haben Chang-Hoon Kwon und Woo-Yeong Jeong bereits überzeugt.

Chang-Hoon Kwon, 25 Jahre alt, in Seoul geboren und Woo-Yeong Jeong, 19 Jahre alt und in Incheon geboren bereichern seit dieser Saison den Kader des SC Freiburg. Die beiden Südkoreaner haben sich binnen kürzester Zeit schon bestens eingelebt. Integration leicht gemacht – eben typisch Freiburg. Sprachliche Schwierigkeiten gibt es von Tag zu Tag weniger und so mancher Freiburger Spieler lernt auch schon ein wenig Koreanisch. "Man kriegt schon das eine oder andere mit", sagt Linksverteidiger Christian Günter, "das sind echt zwei Super-Jungs.

Beim gemeinsamen Bummel über den Wochenmarkt finden sie den Montafoner Schnaps – schauen erlaubt, trinken verboten. Aber das gilt für Fußballprofis auf der ganzen Welt. Die Kommunikation in diesem Fall eindeutig, und sonst helfen Deutsch und Englisch.

Dauer 4:20 min Asiatische Neuzugänge für den SC Chang – Hoon Kwon, 25 Jahre alt, in Seoul geboren und Woo-Yeong Jeong, 19 Jahre alt und in Incheon geboren bereichern seit dieser Saison den Kader des SC Freiburg. Die beiden Südkoreaner haben sich binnen kürzester Zeit schon bestens eingelebt. Integration leicht gemacht – eben typisch Freiburg. Sprachliche Schwierigkeiten gibt es von Tag zu Tag weniger und so mancher Freiburger Spieler lernt auch schon ein wenig Koreanisch.

Viel Geschwindikeit und gute Technik

Chang-Hoon Kwon hat die letzten beiden Jahre beim französischen Erstligisten Dijon gespielt. Ein dribbelstarker Linksfuß, der durchaus viel Potenzial mitbringt. "Wir hätten ihn gerne schon letztes Jahr zu uns geholt", erzählt Sportdirektor Jochen Saier, "aber seine Achillessehnen-Veretzung hat uns damals einen Strich durch die Rechnung gemacht." Er gilt als Alternative für Vincenzo Grifo, der zurück in Hoffenheim ist.

Woo–Yeong Joeng spielte zuletzt bei Bayern II und kennt sich dadurch schon recht gut mit dem deutschen Fußball aus. Und nicht nur am Ball, sondern auch sprachlich ist der Stürmer ziemlich talentiert, wenn man bedenkt, dass "U", wie ihn in Freiburg alle nennen, erst seit zwei Jahren in Deutschland ist. "Der U macht es wirklich schon sehr gut", meint Torwart Alexander Schwolow, "er ist zwei Jahre in Deutschland, versteht sehr viel und kann vieles gut sprechen. Chang ist auf dem Weg. Aber klar, es ist nicht einfach, Deutsch zu lernen."

Kwon und Joeng bringen mehr Flexibilität ins Freiburger Spiel

Trotz der erst kurzen gemeinsamen Zeit, ist die Mannschaft schon sehr nah beisammen. Auch außerhalb des Platzes. Obwohl die Saison-Vorbereitung geschweige denn Trainingslager selten zur Lieblingsbeschäftigung von Fußballprofis gehören, ist die Stimmung bestens. Auch weil alle das Gefühl haben, dass auch die Qualität stimmt. "Wir haben mit den beiden gute Jungs auf der Außenbahn dazugewonnen, die sehr viel Potenzial haben", meint Günter, "das wird uns auf lange Sicht wirklich helfen."

Dauer 0:09 min Woo – Yeong Jeong: "Ich verstehe fast alles" Woo – Yeong Jeong, Koreanischer Neuzugang beim SC Freiburg über seine Deutschkenntnisse.

18 Länderspiele hat Kwon für Südkorea bestritten. Ohne Verletzungen wären es deutlich mehr gewesen. Jetzt ist er Teil der Bundesliga, findet sich in Sonderheften wieder und freut sich sehr darüber: "Durch ehemalige südkoreanische Spieler kenne und verfolge ich die Bundesliga schon lange. Auch zu meiner Zeit in Frankreich habe ich den deutschen Fußball verfolgt. Für mich ging jetzt ein Traum in Erfüllung."

Am 17. August startet der Sport Club gegen Mainz 05 in die neue Saison. Ob allerdings die Neuen auch gleich dabei sein werden, weiß momentan noch nicht einmal das Trainerteam.