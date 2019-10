Gegen RB Leipzig muss der SC Freiburg auf den verletzten Stammkeeper Alexander Schwolow verzichten. Am Donnerstag hat sich Trainer Christian Streich festgelegt, wer ihn vertritt.

Ersatztorhüter Mark Flekken wird im Heimspiel des SC Freiburg gegen RB Leipzig die verletzte Nummer eins Alexander Schwolow ersetzen. "Er hat gut trainiert in den letzten anderthalb Jahren und war in den Freundschaftsspielen überzeugend, so dass klar war, dass er jetzt spielen wird", sagte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag.

Dauer 0:25 min Darum spielt Mark Flekken gegen RB Leipzig Alexander Schwolow ist verletzt. Darum muss Trainer Christian Streich im Tor des SC Freiburg rotieren. Darum setzt er auf Mark Flekken und Ersatzmann.

Bei Union Berlin am vergangenen Wochenende hatte sich Schwolow einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Der 20-jährige Niclas Thiede war für Schwolow eingewechselt worden, weil Flekken wegen eines Infekts nicht mit in die Hauptstadt gereist war.

Freiburg mit Änderungen in der Startelf?

Im Vergleich zum 0:2 in Berlin könnte es am Samstag (15.30 Uhr in SWR1 Stadion) weitere Wechsel in der Startelf geben. "Es ist wahrscheinlicher, dass es Veränderungen gibt als dass es keine gibt", sagte Streich. Da neben Schwolow nur Lukas Kübler (Knie-Operation) ausfällt, hat er mehrere Optionen.