Changhoon Kwon hat beim 3:1-Erfolg des SC Freiburg in Paderborn sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Trainer Christian Streich ist von der Power und Energie des Südkoreaners angetan.

Erstes Spiel, erster Schuss, erstes Tor - was für ein Bundesliga-Debüt des Changhoon Kwon. Eine Verletzung hatte den 25-Jährigen in der Vorbereitung noch zurückgeworfen. Doch nach seiner Einwechslung in Paderborn signalisierte er, dass er voll im Saft steht.

Das zeigt sich vor allem in der Nachspielzeit, als Lucas Höler sich auf der rechten Seite durchsetzte und überlegt querlegte. Der heranstürmende Kwon musste nur noch einschieben. 3:1 - die Entscheidung. Da stand der Asiate erst fünf Minuten auf dem Platz. Nach dem Schlusspfiff dankte Kwon in aller Bescheidenheit zunächst dem Vorlagen-Geber und ließ sich erst dann selbst feiern.

Kwon zündet mit einem Jahr Verspätung

Kwon hat in den vergangenen beiden Jahren beim französischen Erstligisten FCO Dijon gespielt, erzielte 13 Tore in 61 Spielen der Ligue 1. Er ist ein dribbelstarker Linksfuß, der viel Potenzial mitbringt. Mit etwas Verspätung ist er dann doch noch in Freiburg gelandet: "Wir hätten ihn gerne schon letztes Jahr zu uns geholt", erzählt Sportdirektor Jochen Saier, "aber seine Achillessehnen-Verletzung hat uns damals einen Strich durch die Rechnung gemacht."

Kwon, der bereits 18 Länderspiele für Südkorea bestritten hat, ist nicht der einzige Südkoreaner beim SC Freiburg. Einer seiner neuen Teamkollegen ist Wooyeong Joeng. Der 19-Jährige kam vom FC Bayern München in den Breisgau, versteht sehr gut Deutsch und macht für Kwon schon mal den Übersetzer. Vielleicht hat er seinem Landsmann auch übersetzt, dass Freiburgs Trainer Christian Streich große Stücke auf den 1,74 Meter großen Flügelspieler hält: "Changhoon ist sehr wach. Ein talentierter Spieler. Ich mag ihn sehr. Vom Typ, von der Mentalität her, der hat Power, der hat Energie."



Die hat der Südkoreaner in Paderborn gleich zu seinem ersten Treffer genutzt.