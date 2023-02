SC Freiburg II holt den vierten Sieg in Serie

Mit einer starken Leistung hat sich der SC Freiburg II bei Viktoria Köln durchgesetzt und den zweiten Platz in der 3. Liga gefestigt.

Julian Guttau (38.), Max Rosenfelder (61.) und Vincent Vermeij (81.) trafen zum verdienten 3:0-Sieg des SC Freiburg II bei Viktoria Köln. Die Breisgauer konnten damit den Ausrutscher des SV Wehen Wiesbaden nutzen (1:4 beim VfL Osnabrück) und den Vorsprung auf Platz drei auf nun vier Punkte ausbauen.

Köln forsch, Freiburg treffsicher

Viktoria Köln begann forsch, war in den ersten 15 Minuten das gefährlichere Team - ohne jedoch die ganz großen Chancen zu kreieren. Danach übernahm Freiburg II. So richtig auffällig wurden die Breisgauer jedoch erstmal mit einer Unsportlichkeit: Nach einem famosen Steilpass von Yannik Engelhardt in den Kölner Strafraum, legte Vincent Vermeij per Hacke auf Julian Guttau ab. Der 23-Jährige ließ sich jedoch fallen und bekam dafür zurecht die Gelbe Karte (17.).

Elf Minuten später, sorgte Freiburg II dann auch legal für Torgefahr: Nach einer Ecke kam der Ball zu Kimberly Ezekwem. Der 21-Jährige zog aus etwa 18 Metern ab; der Ball klatschte zuerst an den rechten und dann an den linken Pfosten und von dort zurück ins Feld (26.). Kurz vor der Pause zielte Guttau noch genauer und schob nach feiner Vorarbeit von Mika Baur und Philipp Treu zur verdienten Freiburger Pausen-Führung ein (38.).

Vermeij mit der Entscheidung für Freiburg

In der zweiten Halbzeit erhöhte Viktoria Köln den Druck. Die erste richtig große Chance hatte trotzdem der SC Freiburg. Flanke Engelhardt, Kopfball Vermeij - doch Viktoria-Keeper Ben Voll kratzte den Ball noch von der Linie (56.). Nicht einmal fünf Minuten später musste der 22-Jährige den Ball dann doch aus dem Netz holen. Robert Wagners Schuss aus etwa 22 Metern konnte Voll nur zur Seite abwehren. Dort stand Rosenfelder, der zum 2:0 einschoss (60.).

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken verlegten sich die Freiburger aufs Kontern und wurden damit brandgefährlich. Rober Wagner schickte Vincent Vermeij alleine auf die Reise. Toller Lupfer des 31-Jährigen doch Voll verhinderte dessen zwölftes Saisontor (75.) - vorerst. Denn in der Schlussphase tauchte Vermeij wieder alleine vor dem Kölner Tor auf und versenkte den Ball zum 3:0 (81.) - die Entscheidung. Diesmal profitierte er von einem Fehler von Viktoria-Verteidiger Michael Schultz, der sich einfach wegduckte - vermutlich, weil er seinen Keeper direkt hinter sich wähnte. Weil Lars Kehl seine Doppelchance nicht nutzen konnte (86.) blieb es beim verdienten 3:0-Sieg.

Die kleinen Freiburger auf Platz zwei

Der SC Freiburg II steht mit nun 48 Punkten weiterhin auf Platz zwei der 3. Liga und hat nun vier Punkte Vorsprung auf den SV Wehen Wiesbaden. Köln ist mit 32 Punkten auf Platz elf. Die Breisgauer müssen bereits am kommenden Freitag (19 Uhr) gegen Borussia Dortmund II antreten. Köln bekommt es am Samstag (14 Uhr) auswärts mit 1860 München zu tun.