Vermeij mit dem späten Siegtreffer für Freiburg II

Dank Vincent Vermeij hat der SC Freiburg II am Freitagabend einen glücklichen Sieg beim SV Meppen geholt. Mann des Spiels war jedoch ein anderer.

Emilio Kehrer wird erleichtert sein, dass Vincent Vermeij in der Schlussphase doch noch den erlösenden Treffer zum 1:0-Sieg beim SV Meppen erzielte. Denn zuvor hatte der wuselige Kehrer des SC Freiburg II mehrere hochkarätige Chancen liegenlassen. In der 14. Spielminute schoss der 19-Jährige einen Elfmeter über das Meppener Tor, nachdem Lars Bünning den Freiburger Robert Wagner rustikal im Strafraum gestoppt hatte. Nur zwei Minuten später spitzelte er den Ball an Meppen-Keeper Erik Domaschke vorbei, traf dann aber aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten. Es waren die Höhepunkte einer unterhaltsamen ersten Hälfte, in der die Gäste aus Freiburg das bessere Team waren.

Nach der Pause drehte sich das Spiel. Freiburg geriet mehr und mehr unter Druck und hatte Glück, dass Morgan Faßbender in der 60. Minute nur den Pfosten traf. In der Schlussphase musste Torwart Noah Atubolu zweimal gegen René Guder (80.) und den eingewechselten Lukas Krüger (81.) parieren. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Breisgauer nicht über eine Meppener Führung beschweren können. Doch es kam anders: Den Fernschuss von Robert Wagner konnte der eingewechselte Keeper Matthis Harsman nur abprallen lassen. Kehrer nutzte die Unordnung im Meppener Strafraum für eine präzise Flanke, die Vermeij für den entscheidenden Treffer nutzte (81.). Ein wichtiger Sieg für den SC Freiburg II, der mit nun acht Punkten auf Platz 15 steht und zumindest bis Samstag vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat.