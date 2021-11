Freiburg II nur mit Remis gegen Havelse

Der SC Freiburg II musste sich im Duell der Liga-Neulinge mit einem 0:0 gegen den TuS Havelse begnügen. Damit haben die Breisgauer die Chance verpasst, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen.

Dass der SC Freiburg II nicht zur Pause einem Rückstand hinterherlaufen musste, hatten die Breisgauer in erster Linie Noah Atubolu zu verdanken. Denn TuS Havelse startete gut in die Partie, machte die Räume eng und setzte Freiburg unter Druck. Aber der 19-jährige Keeper war auf dem Posten und entschärfte die Schüsse von Niklas Teichgräber (5.) und Leon Damer (28.). Auf der anderen Seite hatten die Freiburger Pech als Nishan Burkart nur den Pfosten traf.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. Freiburg machte Druck und schnürte den Tabellenletzten über weite Strecken des Spiels am eigenen Strafraum ein und erspiele sich mehrere Chancen. Doch Emilio Kehrers Kopfball konnte Havelse-Keeper Norman Quindt entschärfen (53.) und Daniels Ontuzans' Querpass auf Burkart (65.) war etwas zu ungenau. Der 21-jährige Schweizer hätte vor dem leeren Tor nur noch einschieben müssen. Weil auch der eingewechselte Guillaume Furrer den Ball nicht im Tor der Niedersachsen unterbringen konnte (85. Außennetz / 87. drüber) blieb es beim torlosen Unentschieden, das weder Havelse noch Freiburg so richtig weiterhilft. Denn die Breisgauer stehen mit nun 20 Punkten auf Platz 14 und können nicht von den Patzern der Konkurrenz (Türkgücü mit 0:2 in Braunschweig, Duisburg mit 2:3 gegen 1860 München) profitieren. Dennoch hat das Team von Trainer Thomas Stamm vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.