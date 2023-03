Auch Dortmund kann Freiburg II nicht aufhalten

Der SC Freiburg II hat seine Serie weiter ausgebaut und auch gegen Borussia Dortmund II gewonnen. Das Ergebnis war jedoch deutlich knapper, als der Spielverlauf.

Yannik Engelhardt ließ Freiburg II jubeln. Mit seinem Tor zum 1:0 schoss der 22-jährige die Freiburger U23 zum Sieg gegen Borussia Dortmund II (66. Minute). Nach dem fünften Sieg in Serie steht das Team von Trainer Thomas Stamm mit nun 51 Punkten auf Platz zwei der 3. Liga und hat vor den Samstagsspielen sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Der Sieg hätte sogar höher ausfallen können. Zwar hatte Dortmund die erste Chance des Spiels, doch Rückkehrer Noah Atubolu konnte den Schuss von Marko Pasalic entschärfen (20.). Danach sorgte Freiburgs Top-Torjäger Vincent Vermeij für Torgefahr. In der 24. Minute konnte er Dortmund-Keeper Marcel Lotka mit seinem Kopfball jedoch nicht überwinden. Sein Nachschuss ging ans Außennetz.

Engelhardt schießt Freiburg II zum Sieg

Auch nach der Pause war Freiburg die bessere Mannschaft. Zunächst traf Lars Kehl erneut das Außennetz (53.). Zwölf Minuten später köpfte BVB-Verteidiger Pharell Nnamdi Collins den Ball versehentlich an die eigene Latte (65.). Dann bewies Vermej Übersicht: Der 28-Jährige Niederländer - selbst in aussichtsreicher Position - legte denn Ball nach einer Flanke von Philipp Treu auf den noch besser postierten Engelhardt, der schoss zur verdienten Freiburger Führung ein (66.). Weil der eingewechselte Julian Stark in der Schlussphase erst an Lotka und dann an der fehlenden Präzision scheiterte, blieb es beim verdienten 1:0-Sieg.

Freiburg II hat damit nur noch sechs Punkte Rückstand auf das Überraschungsteam vom SV Elversberg (57 Punkte) und sogar schon elf Punkte Vorsprung auf Platz vier. In dieser Form haben die Breisgauer in der laufenden eigentlich nur ein Problem: Als zweite Mannschaft können Vermej und Co nicht aufsteigen.