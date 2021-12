Sauters Sekundenschlaf kostet Freiburg II die Punkte

Torhüter Niklas Sauter war für den SC Freiburg II lange Zeit der Mann des Spiels. Mit starken Paraden hielt er die Breisgauer beim 1. FC Saarbrücken im Spiel - und machte dann doch den entscheidenden Fehler.

Der SC Freiburg II muss sich beim 1. FC Saarbrücken mit einer 0:1-Niederlage abfinden. Dabei zeigte das Team von Trainer Thomas Stamm eine gute Leistung und hielt die Saarländer lange Zeit vom eigenen Tor fern. Die Chancen, die sich dann doch ergaben, entwickelten sich schnell zu einem Privat-Duell zwischen Manuel Zeitz und Freiburg-Keeper Niklas Sauter. Und Sauter ging dabei häufig als Sieger hervor.

In der 4. Minute fing er die Flanke von Julian Günther-Schmidt ab. In der 34. half er, einen Zeitz-Kopfball im letzten Moment zur Ecke zu klären. Eine Minute später verhinderte er den Rückstand mit einem Mega-Reflex. Erneut war es Zeitz, der nach einer Ecke zum Kopfball kam. Kurz vor der Halbzeit zeigte Sauter dann doch Nerven: Mario Müller flankte den Ball in den Strafraum auf Zeitz. Sauter machte einen Schritt nach vorne, zögerte und kam dann zu spät. Zeitz köpfte den Ball zum entscheidenden Tor in die Maschen (44.).

Vermeij verzieht und verpasst den Ausgleich für Freiburg

In der zweiten Halbzeit bemühte sich Freiburg II vergeblich um den Ausgleich. Einzig Vincent Vermeij hatte eine gute Chance. Sein Schuss auf die Tor-Mitte war jedoch keine Herausforderung für Saarbrücken-Keeper Daniel Batz. Es blieb beim 0:1. Für die Breisgauer war es die erste Niederlage, nachdem sie zuletzt viermal gepunktet haben (drei Siege, ein Unentschieden). Freiburg II bleibt bei 26 Punkten und rutscht in der Tabelle auf Rang zehn ab.