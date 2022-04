SC Freiburg II unterliegt knapp beim Halleschen FC

Der SC Freiburg II hat sein Nachholspiel beim Halleschen FC mit 0:1 (0:0) verloren. Elias Huth erzielte am Mittwochabend das entscheidende Tor für Halle.

Elias Huth war der Mann des Abends im Duell zwischen dem Halleschen FC und dem SC Freiburg II. Der Stürmer, der bis Januar noch für den 1. FC Kaiserslautern spielte, erzielte in der 58. Minute den entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Der SC Freiburg II stemmte sich gegen die Niederlage, ging im Nachholspiel des 30. Spieltags aber mit leeren Händen vom Platz.

Die Freiburger bleiben in der Tabelle der 3. Liga Zehnter, Halle ist nach dem Sieg Tabellenvierzehnter und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Für den SC Freiburg II geht es am Sonntag (10. April, 13:00 Uhr) weiter mit einem Heimspiel gegen 1860 München, Halle tritt bereits am Samstag (14:00 Uhr) beim MSV Duisburg an.