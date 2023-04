"Nils Petersen, was macht ein Fußball-Gott in Rente?"

per Mail teilen

Vor einigen Tagen hat Nils Petersen vom SC Freiburg sein Karriereende angekündigt. SWR Sport hat beim Angreifer gefragt, wie es danach für ihn weitergeht.

Nach der Saison ist Schluss für Nils Petersen vom SC Freiburg. "Ich bin froh, dass es raus ist", sagte Petersen im Gespräch mit SWR Sport.

Wehmütig wird Petersen noch nicht mit Blick auf das Ende der Saison. "Dazu haben wir auch noch zu viele wichtige Spiele. Man will ja auch nicht vom Fokus abrücken, dass man noch sportliche Ziele hat", so Petersen.

Petersen will einfach mal Fan sein

Und was macht ein Fußball-Gott dann in Fußball-Rente? "Ja, wahrscheinlich dann auch einfach Fan sein. Wir sind ja hier sesshaft. Daher freue ich mich darauf, das Spiel auch einfach mal als Fan zu begutachten. Das kennt man ja sonst so gar nicht, wenn man Bestandteil der Mannschaft ist. Ansonsten ist es schön, auch mal keinen Plan zu haben", sagte Petersen.