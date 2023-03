Umstrittener Last-Minute-Ausgleich rettet die Serie des SC Freiburg II

per Mail teilen

Ein umstrittener Last-Minute-Ausgleich hat dem SC Freiburg II im Drittliga-Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken einen weiteren Punktgewinn beschert.

Das Montagabend-Match der 3. Fußball-Liga endete mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Der FCS war durch Marvin Cuni bereits nach einer knappen Viertelstunde in Führung gegangen (14. Spielminute), der Freiburger Ausgleich durch Vincent Vermeij fiel in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit (90.+1) - und war höchst umstritten.

Später Ausgleich: Freiburg jubelt, Saarbrücken meckert

Denn: Saarbrückens Torwart Daniel Batz hatte den Ball im eigenen Fünfmeterraum eigentlich schon sicher, doch der nachsetzende Vermeij stocherte ihm das Leder noch einmal aus den Händen und die Kugel kullerte über die Linie. Die massiven Proteste der Gäste waren berechtigt, blieben aber erfolglos: Der Treffer zählte, womit die Freiburger seit nun zwölf Spielen in Folge nicht mehr verloren haben. Die bislang letzte Niederlage gab es beim 0:3 in Elversberg Mitte November.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich rasch ein attraktives Drittliga-Spiel, inklusive Offensivbemühungen und Chancen auf beiden Seiten. Den etwas besseren Eindruck machten dabei von Beginn an die Gäste aus Saarbrücken, die bereits nach vier Minuten durch Cuni in Führung hätten gehen können.

Cuni fälscht zur Führung des FCS ab

Grund zum Durchschnaufen war Cunis vergebene Chance allerdings nicht, denn nur zehn Minuten später machte es der Angreifer des FCS besser: Einen Distanzschuss von Calogero Rizzuto von der halblinken Seite fälschte er aus sechs Metern Torentfernung entscheidend ab, sodass der Ball im linken unteren Toreck landete - 0:1 aus Sicht der Freiburger (14.).

Der Rückstand war gleichzeitig auch ein Rückschlag, denn bis zur Halbzeitpause sollte der nun wie gehemmt wirkende Sport-Club kaum noch Torgefahr entwickeln. Ein Kopfball von Vermeij (26.), eine Schusschance von Lars Kehl (36.) und ein Freistoß von Julian Stark (44.) blieben allenfalls zaghafte Versuche, noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen.

Vermeij trifft doch noch zum 1:1

Umso stärker war die Freiburger Zweitvertretung nach dem Seitenwechsel gefordert. Während Saarbrücken nun nicht mehr an die eigene Spielfreude anknüpfen konnte, machten die Hausherren zunehmend Druck. Die erste Gelegenheit des zweiten Durchgangs vergab erneut Vermeij, der nach einem kurzen Solo Batz umkurven wollte, letztlich aber doch am FCS-Keeper hängenblieb (52.).

Auch in der Folge drängten die Breisgauer auf den Ausgleich: Stark per Direktabnahme vom Sechzehner (67.) sowie Oscar Wiklöf (70.) hatten das 1:1 auf dem Fuß, das erst bei Vermeijs umstrittener Aktion fiel. Der SC Freiburg II, der nicht in die zweite Fußball-Bundesliga aufsteigen dürfte, ist weiterhin Zweiter der Drittliga-Tabelle.