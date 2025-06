Warum die USA im Fußball aufholen - Sandro Schwarz im Interview

Leben und Arbeiten als Trainer in den USA: Sandro Schwarz spricht über Fußball, die MLS und seinen Austausch mit Jürgen Klopp. Warum die USA der nächste Fußball-Hotspot werden könnten.

SWR Sport: Du warst Profi in Mainz, Bundesliga-Trainer in Mainz und bei Hertha BSC sowie Coach in Russland. Seit Dezember 2023 in New York. Wie lebt es sich da?

Sandro Schwarz: Die Familie fühlt sich sehr wohl, die Kinder gehen hier zur Schule, aber der komplette Fokus ist logischerweise auf den Fußball ausgerichtet.

Wie arbeitet es sich bei Red Bull New York? Hält der US-Fußball dem immer wieder gezogenen Vergleich mit den Ligen in Europa stand?

Schwarz: Es ist relativ schwierig, die Ligen zu vergleichen. Natürlich ist das jetzt nicht die Qualität in der Breite, wie wir sie aus der Bundesliga kennen, das ist logisch. Dennoch ist es in der täglichen Arbeit unser Anspruch, mit unserem Klub, mit unseren Jungs auch auf Topniveau zu arbeiten. Das ist das Entscheidende. Und dennoch ist diese Liga gespickt mit individueller Qualität. Und das bedarf auch seriöser Arbeit, seriöser Vorbereitung und einer klaren Idee des Spiels, um am Ende auch erfolgreich zu sein.

Vergangenes Jahr wurdet ihr Vizemeister. Aktuell läuft es nach einem etwas holprigen Start wieder gut. Worin besteht deine Hauptaufgabe? Junge Spieler integrieren und fördern oder eher mit erfahrenen Profis möglichst weit oben stehen?

Schwarz: Wir haben den Anspruch, eine klare Identität zu haben, den Verein so aufzubauen, dass wir genau wissen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und dann gilt es zu entwickeln, die Mannschaft zu verbessern. Und das sollte dann logischerweise auch in den Ergebnissen lesbar sein.

Aktuell steht der Fußball in den USA im europäischen Fokus, weil ab dem 15. Juni die Klub-WM dort stattfindet. Aus Deutschland sind Dortmund und die Bayern dabei. Ist diese Klub-WM und auch die Fußball-WM nächstes Jahr schon Thema im Land, in den Medien, in den sozialen Netzwerken?

Schwarz: Ja, auf jeden Fall. Vordergründig ist es jetzt erst mal die Klub-WM. Aber natürlich spricht auch alles schon darüber, was nächstes Jahr die Weltmeisterschaft betrifft. Es ist auf den Sportkanälen im Fernsehen ein großes Interesse da. Und ich bin mir ziemlich sicher, je näher die Weltmeisterschaft kommt, dann wird hier eine tolle Atmosphäre sein.

Sandro Schwarz, der ehemalige Trainer von Mainz 05, arbeitet aktuell erfolgreich bei Red Bull New York. Dein Mainzer Trainer Jürgen Klopp ist "Head of Football" bei Red Bull, also quasi auch dein Chef. Wie intensiv ist euer Austausch?

Schwarz: So schließt sich dann auch der Kreis, klar. Vor 25, 30 Jahren war Kloppo mein Mitspieler. Dann hatten wir eine herausragende Zeit mit dem Verein Mainz 05 - sehr emotionale Momente mit den Nicht-Aufstiegen und dann 2004 endlich der Aufstieg. Wir waren zwischendurch immer im Austausch und jetzt, dadurch, dass er jetzt unser "Head of Sports" ist, ist er Boss. Wir haben regelmäßigen Austausch in einer wirklich sehr guten Atmosphäre.

Und wie verfolgst du aktuell die Bundesliga von den USA aus? Dein Ex-Verein Mainz war ja sehr erfolgreich...

Schwarz: Klar, man verfolgt das. Durch die Zeitverschiebung sind die Spiele der Bundesliga am Vormittag, wenn wir abends spielen. Auch wenn unser Standort Leipzig in diesem Fernduell am letzten Spieltag an Mainz gescheitert ist. Die Entwicklung bei Mainz 05 ist wirklich herausragend. Auch die Art und Weise, das ist schon wirklich herausragende Arbeit, die da geleistet wurde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn sie das mit dieser Energie weitermachen, das dann auch so fortgesetzt werden könnte.

Gibt es aktuell eine Lebensplanung, wie es weitergehen soll? Also irgendwann mal wieder Bundesliga? Beim Schwesterverein RB Leipzig ist aktuell noch ein Trainer-Posten vakant.

Schwarz: Da können wir jetzt sehr lange diskutieren. Bei mir ist es immer wieder das Entscheidende, wie der Klub ist, was für Menschen in diesem Klub arbeiten. Und dabei ist nie die Zugehörigkeit zu einer Liga das Entscheidende. Was ich sagen kann, ist, dass wir uns als Familie sehr wohlfühlen. Das alles mit einem Klub, der auch sehr ambitioniert ist. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass man dann fragt: Was könnte es als Nächstes sein? Von Klub-Seite oder auch von meiner Seite aus. Aber das fühle ich aktuell nicht. Das sehe ich jetzt aktuell auch nicht. Dementsprechend gilt: totaler Fokus, totale Aufmerksamkeit auf das, was wir hier vor Ort noch vor uns haben.