Bleibt die Tabellenführung bestehen? Sandhausen zu Gast in Verl

Tabellenführer SV Sandhausen ist zu Gast beim Team der Stunde: Zum Abschluss der Englischen Woche in der 3. Liga treten die Sandhäuser beim SC Verl an.

Seit mittlerweile acht Ligaspielen ist der SV Sandhausen ungeschlagen. Zählt man den badischen Landespokal dazu, sind es sogar zehn Pflichtspiele in Serie ohne Niederlage.

"Die Art und Weise, wie meine Mannschaft auch mit Rückschlägen umgeht, ist herausragend", erklärt SVS-Trainer Sreto Ristic den positiven Lauf seiner Mannschaft. Zuletzt konnte Stürmer Emmanuel Iwe bei den beiden 1:1-Unentschieden gegen die Aufsteiger Energie Cottbus und VfB Stuttgart II jeweils einen Rückstand egalisieren.

Ristic erwartet spielstarke Ostwestfalen

Mit dem SC Verl erwarte Ristic "ein Team, das richtig guten Fußball spielt". Nach schwierigem Saisonstart und Rang 19 nach acht Spieltagen hat sich das Team aus Ostwestfalen mittlerweile erholt. Aus den vergangenen drei Ligaspielen konnten sieben Punkte geholt werden. "Grundsätzlich schaue ich nicht auf die Tabelle, sondern auf das, was der Gegner auf den Platz bringt", sagt Ristic über den kommenden Gegner: "Da erwarten uns richtig gut ausgebildete Jungs für die Art von Ballbesitz-Fußball, den sie spielen wollen."

Abschluss der Englischen Woche

Für das Spiel am Samstagnachmittag (26.10.2024, 16:30 Uhr) kann der SVS-Coach auf seine komplette Stammbesetzung zurückgreifen. "Zu unseren Langzeitverletzten ist zum Glück keine weitere Verletzung dazugekommen", sagt Ristic. Inwierfern der Coach nach dieser anstrengenden Woche rotieren wird, bleibt abzuwarten.

Beim Spiel am vergangenen Dienstag gegen den VfB II spielten gleich zehn Akteure von Beginn an, die auch schon drei Tage zuvor in Cottbus in der Startelf standen: "Eine Rotation ist durchaus möglich. Wir werden nach dem Abschlusstraining sehen, wie sich der eine oder andere fühlt - und das dann im Trainerteam besprechen."