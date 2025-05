per Mail teilen

Der FV Engers 07 hat den Fußball-Rheinlandpokal gewonnen und damit das Ticket für die Teilnahme am DFB-Pokal gelöst.

Im Endspiel um den Landespokal des Fußballverbandes Rheinland setzte sich Engers am Samstag (24.05.2025) gegen den FC Rot-Weiß Koblenz mit 2:0 (0:0) durch. Die Partie im Stadion Oberwerth in Koblenz verfolgten 2.349 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Semchuk und Naric treffen für Engers

Beide Treffer fielen erst in der Schlussphase des Finals. In der 75. Spielminute brach Vadym Semchuk den Bann, als er nach einem langen Einwurf von der rechten Seite mit einem flachen Distanzschuss einnetzte. Für das Tor zum 2:0-Endstand sorgte Goran Naric in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Für den FV Engers ist es bereits der dritte Titelgewinn im Rheinlandpokal - und gleichzeitig ein Abschiedsgeschenk für Sascha Watzlawik: Nach 13 Jahren wird er seinen Posten als Trainer am Ende der Saison räumen und an Julian Feit übergeben.

