SSV Ulm im Aufstiegskampf - Die Kraft der Gelassenheit

Im Topspiel der Regionalliga Südwest empfängt der SSV Ulm die Kickers Offenbach. Fünf Partien vor Schluss könnte das Aufstiegsrennen kaum spannender sein, aber Ulm bleibt gelassen.

Thomas Wörle, 41, ist ein Trainer, der auch in nervenaufreibenden Saisonphasen gut schlafen kann. Auf seinen Schlaf, sagt Wörle, könne er sich einfach verlassen. Vermutlich ist das ein Grund, warum der Trainer des SSV Ulm vor dem Topspiel gegen die Kickers Offenbach (30.04., 14 Uhr im SWR-Livestream) den Eindruck erweckt, in sich zu ruhen.

Ein zweiter, mindestens genauso wesentlicher Grund ist, dass er auf die mentale Stabilität seiner Mannschaft vertraut. "Wir haben routinierte Spieler, von denen ich auch erwarte, dass sie mit einer gewissen Gelassenheit rangehen", sagt er. Gelassenheit, und das betont Wörle, in der richtigen Mischung mit dem nötigen Fokus auf die kommende Aufgabe.

Kickers Offenbach wartet seit sechs Partien auf einen Sieg

Die Kickers Offenbach, aktuell Sechster, haben sechs Spiele in Folge nicht gewonnen. Ob das jetzt gut für seine Mannschaft ist, weil Offenbach womöglich weniger selbstbewusst auftritt, oder ob es vielleicht sogar schwieriger wird, weil die von Alfred Kaminski trainierten Hessen nicht auszurechnen sind? "Kann beides der Fall sein", sagt Wörle, aber Dinge, die er nicht beeinflussen kann, scheinen ihn ohnehin wenig zu interessieren.

Brisante Tabellenkonstellation in der Regionalliga Südwest

Und mit Eventualitäten möchte er, der in Krumbach (Schwaben) geboren ist, sich auch nicht beschäftigen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Wörle, angesprochen auf die Tabellenkonstellation und das Restprogramm, Sätze sagt wie: "Wir wollen nicht nachdenken, wir wollen handeln." Nicht darüber nachdenken, dass Ulm drei Punkte vor der TSG Hoffenheim II und vier Punkte vor dem TSV Steinbach liegt. Und dass die Ulmer am letzten Spieltag in Steinbach antreten. "Man darf sich nicht zu sehr verkopfen und versuchen, an jedem kleinen Rad rumzudrehen, sondern muss es auch ein bisschen fließen lassen."

Wörle: "Uns macht das Kollektiv stark"

Vor einigen Wochen noch kamen leichte Zweifel auf, ob es mit dem Aufstieg klappt. Nicht bei ihm und der Mannschaft, aber zumindest im Umfeld. Die Ulmer hatten vier Spiele in Folge nicht gewonnen, der Vorsprung ist kleiner geworden. Ausgerechnet der Mannschaft, die bis auf an einem Spieltag immer Erster gewesen war und dadurch große Erwartungen geweckt hatte, sollte im Endspurt die Luft ausgehen? "Wichtig war, sich auf das zu besinnen, was uns stark macht: das Kollektiv, dass wir gemeinsam eine Power entwickeln können. Auf dem Platz, aber eben auch drumherum."

SSV Ulm will Zuschauerrekord brechen

Sie gewannen zwei Mal in Folge und räumten die Zweifel aus. Gegen die Kickers Offenbach, für die Wörle als Spieler zwischen 2005 und 2008 auflief, erwartet er ein Spiel, in dem um jede Situation gekämpft wird - und er hofft auf viele Fans. Die Ulmer möchten den Zuschauerrekord brechen: "Es gilt die Zuschauerzahl von 7.577 Besuchern aus dem Hinspiel am Biberer Berg zu schlagen", heißt es auf der Vereinsseite. Die Unterstützung der Fans, sagt Wörle, mache einen Unterschied. "Du gehst mehr Meter, du gehst sie schneller, du kannst höher springen." Diese Emotionalität von den Rängen mache - bei aller Gelassenheit - eben auch einiges aus.