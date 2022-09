Ulm marschiert weiter: Heimsieg gegen Koblenz

per Mail teilen

Der SSV Ulm bleibt auch am sechsten Spieltag in der Regionalliga Südwest ungeschlagen. Mit einem 2:0 (0:0) gegen Rot-Weiß Koblenz bauen die Ulmer ihre Tabellenführung weiter aus.

Der SSV Ulm ging als Tabellenführer in das Spiel gegen den FC Koblenz, der vom ehemaligen Europameister Oliver Reck trainiert wird. Die UImer wurden zu Beginn ihrer Favoritenrolle gerecht, hatten schon in der vierte Minute die erste gute Chance durch Nicolas Jann. Doch auch Koblenz boten sich Möglichkeiten, nur wenige Minuten später musste Ulms Torhürter Christian Ortag das erste Mal eingreifen.

Ulm wird besser

In der Folge der SSV mit mehr Spielanteilen und den besseren Chancen, allein Tobias Rühle boten sich zwei gute Möglichkeiten für die Führung. Da sie ungenutzt blieben, ging es mit 0:0 in die Pause.

Maier mit dem 1:0

Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff fiel das erste Tor des Spiels durch Ulm, die sich für einen guten Auftritt belohnten. Philipp Maier erzielte mit seinem ersten Saisontreffer das 1:0 (57.), die verdiente Führung.

Die Statistik bestätigt sich

Im Durchschnitt treffen die Ulmer in jedem Spiel doppelt, so auch heute gegen Koblenz: In der 74. Minute war es dann Moritz Hannemann, der nach seinem Treffer beim Auswärtssieg gegen Hoffenheim auch gegen Koblenz einnetzte. Bei den beiden Toren blieb es, das 2:0 somit auch der Endstand. Der SSV Ulm bleibt mit dem Sieg gegen Koblenz ungeschlagen Tabellenführer bei einer Bilanz von fünf Siegen und nur einem Remis.