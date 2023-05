Der SSV Ulm 1846 Fußball baut seinen Vorsprung weiter aus: Die Spatzen können das spannende Duell im Donaustadion gegen den VfB Stuttgart II für sich entscheiden, wenn auch nur knapp.

Der SSV Ulm 1846 Fußball marschiert weiter in Richtung 3. Liga. Gegen den VfB Stuttgart II heißt es am Ende 3:2. Die Tore für die Spatzen vor heimischer Kulisse erzielten Lennart Stoll (29. Minute), Philipp Maier (52.) und Thomas Geyer (82.). Der VfB konnte zweimal ausgleichen, Lukas Sonnenwald (41.) und Noah Ganaus (69.) erledigten das jeweils per Elfmeter. Die Partie im Donaustadion verfolgten mehr als 6.000 Zuschauer.

Der SSV Ulm 1846 Fußball baut seinen Vorsprung weiter aus: Die Spatzen können das spannende Duell im Donaustadion gegen den VfB Stuttgart II für sich entscheiden, wenn auch nur knapp. IMAGO IMAGO / Jan Huebner

Die Ulmer haben nach dem 32. Spieltag vorerst vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den TSV Steinbach-Haiger. Die Partie von Verfolger TSG Hoffenheim II gegen den VfR Aalen war allerdings am Freitag wegen einer schweren Verletzung von VfR-Stürmer Steffen Kienle abgebrochen worden. Die TSG hat im neu angesetzten Spiel am Dienstag die Chance, wieder auf drei Punkte an Ulm heranzurücken. Nur der Erstplatzierte steigt am Ende in die 3. Liga auf.

Der SSV Ulm trifft im letzten Heimspiel der Saison am kommenden Samstag auf Fulda.