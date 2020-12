per Mail teilen

Ab dem 11. Dezember soll in der Regionalliga Südwest wieder gespielt werden. Fast die halbe Liga, darunter auch der TSV Schott Mainz, übt daran scharfe Kritik.

Der TSV Schott Mainz sieht sich als Amateurverein. Damit stellt sich der Klub auf eine Ebene mit den vielen anderen Amateuren und Hobbysportlern, die wegen der Corona-Pandemie nach wie vor nicht trainieren oder spielen dürfen. Diese könnten sich jetzt zurecht fragen, warum bei den Amateuren der Fußball-Regionalliga eine Ausnahme gemacht wird, meint der Manager und Geschäftsführende Vorstand des TSV Schott Mainz, Till Pleuger. Das sei ein falsches Signal an die Gesellschaft.

Regionalliga will spielen - trotz Kontaktbeschränkungen

Sorgen bereiten Pleuger auch die neu beschlossenen Corona-Maßnahmen. Diese sehen ab dem 1. Dezember weitere Verschärfungen und Kontaktbeschränkungen vor. Er kann nicht verstehen, warum die Regionalliga trotzdem mit "aller Macht spielen lassen will." Dieter Bühler, Vorstandsvorsitzender des Ligakonkurrenten Bahlinger SC, sieht das ähnlich. "Überall sollen die Kontaktbeschränkungen auf ein Minimum reduziert werden, doch die Regionalliga nimmt eine Woche vor Weihnachten den Spielbetrieb wieder auf. So kommen viele Kontakte zusammen, welche von der Politik nicht erwünscht sind, aber erlaubt werden."

Kaum einer denkt an die Spieler

Auch die Spieler kämen bei der Entscheidung der Liga-Verantwortlichen zu kurz. Bei Schott Mainz gehen alle Fußballer einem Zweitjob nach oder studieren. Wenn der Trainings- und Spielbetrieb nun wieder losgehen sollen, sind die Spieler einem deutlich höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Das kann auch Auswirkungen auf ihren Job und die Gesundheit ihrer Familie haben. Eine ähnliche Position vertritt man auch beim Bahlinger SC. "Es interessiert keinen, dass unsere Spieler an Weihnachten auch gerne mit ihren Familien, Großeltern usw. zusammenkommen wollen", so Dieter Bühler.

Unzufriedenheit in der halben Liga

Nicht nur Schott Mainz und der Bahlinger SC waren gegen die Entscheidung, die Regionalliga Südwest schon im Dezember fortzuführen. Auch Steinbach, Aalen, Bayern Alzenau, Gießen, Stadtallendorf, Walldorf und Hoffenheim sind nach Angaben von Pleuger gegen den schnellen Restart. Gemeinsam hatten sie sich mit einem offiziellen Schreiben an die Regionalliga Südwest gewandt und einen Restart erst im Januar 2021 gefordert. Ohne Erfolg. Aber die Bemühungen der Klubs könnten weitergehen und es sei nicht auszuschließen, dass sich noch mehr Klubs anschließen, so Pleuger.

Kickers Offenbach und Mainz 05 halten dagegen

Es gibt aber auch Vereine, die die Entscheidung der Regionalliga Südwest klar befürworten. So etwa die Kickers Offenbach. Sie äußern sich auf SWR-Anfrage, dass die aktuelle Corona-Situation die maximale Flexibilität aller Beteiligten voraussetze. Alle Vereine hätten sich vor der Saison vertraglich zur Durchführung der Spielsaison verpflichtet. Auch die zweite Mannschaft von Mainz 05 begrüßte den geplanten Restart am 11.Dezember.

Noch viele offene Fragen

Die Liga ist in dieser Frage also in zwei Lager gespalten. Auf alle 22 Mannschaften kommen mit dem Restart zusätzlich neue finanzielle und logistische Herausforderungen zu. Die Verantwortlichen der Regionalliga Südwest planen den Einsatz von Schnelltests. Diese müssen logistisch gut verteilt und bezahlt werden. Für beides ist nach Meinung von Till Pleuger noch keine Lösung gefunden. Das Geld ist aufgrund fehlender Zuschauereinnahmen ohnehin knapp.

Und auch sportlich steht Schott Mainz vor anspruchsvollen Tagen. Wegen der Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz war es der Mannschaft im kompletten November untersagt, zu trainieren. In Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland war das Mannschaftstraining für die Ligakonkurrenten erlaubt. Schott Mainz sieht darin einen klaren Wettbewerbsnachteil. Ähnlich äußerte sich auch der Ligakonkurrent Rot-Weiß Koblenz.