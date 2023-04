Tabellenführer patzt! SSV Ulm verliert bei TSG Balingen

per Mail teilen

Der SSV Ulm 1846 Fußball musste im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest einen Rückschlag hinnehmen. Der Tabellenführer verlor beim Tabellensechsten TSG Balingen.

Matthias Schmitz brachte Balingen nach einer halben Stunde in Führung, Moritz Kuhn erhöhte in der 78. Minute auf 2:0. Tobias Rühle gelang in der 83. Minute nur noch der Anschlusstreffer für Ulm.

Die Ulmer (53 Punkte) bleiben Tabellenführer der Regionalliga Südwest, verpassten es aber, sich ein größeres Punkte-Polster auf den Tabellenzweiten zu erarbeiten. Steinbach Haiger mit 50 Punkten und der FC 08 Homburg mit 49 Punkten (beide ein Spiel mehr als Ulm) sind die direkten Verfolger, dahinter kommen drei Teams mit 48 Punkten - darunter die TSG Balingen (Tabellensechster).