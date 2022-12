Marke "Tor des Monats": Ruben Reisigs cooler Lupfer

per Mail teilen

Ein Geniestreich von Ruben Reisig, Spieler des Regionalligisten SGV Freiberg, könnte das "Tor des Monats" November 2022 werden.

Der 26-jährige Mittelfeldakteur erzielte diesen Treffer zum Zungeschnalzen am 19. November beim Freiberger Heimsieg (3:1) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Nach einem weiten Pass hielt Reisig, im Strafraum mit dem Rücken zum Tor stehend, die Hacke hin und überlupfte in der 38. Minute den aus dem Tor geeilten Keeper des Gegners zum 2:0.

Hier geht's zu dem sehenswerten Treffer: Tor Ruben Reisig

Reisig, der zu Saisonbeginn von den Stuttgarter Kickers nach Freiberg gekommen war, sagte der "Bietigheimer Zeitung" nach Abpfiff über sein Kunststück: "Ich könnte jetzt sagen, dass das gewollt war und dass ich das genauso kann, aber ich habe nur versucht, den Ball irgendwie zu verarbeiten. Ein bisschen Glück war schon dabei."

Kleine verbale Spitze vom Trainer

Nun freut sich der Deutsch-Ghanaer, dass sein Treffer in die engere Auswahl bei der Abstimmung zum "Tor des Monats" der ARD Sportschau kam. Sein Trainer Ramon Gehrmann lobte Reisigs Kreativität bei dessen Torpremiere. "Mir wäre es aber lieber, er würde öfter treffen – und dafür nicht ganz so schön", fügte er schmunzelnd hinzu.



Man darf gespannt sein, auf welchem Platz Reisig mit seinem Geniestreich landen wird. Denn auch die vier anderen zur Auswahl stehenden Treffer haben es in sich: Lukas Podolski (Górnik Zabrze), Nina Lührßem (Werder Bremen), Benno Schmitz (1. FC Köln) und Armindo Sieb (Greuther Fürth) heißen seine Konkurrenten.



Bis zum Samstag, 17.12.2022, 19 Uhr kann abgestimmt werden.