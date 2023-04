per Mail teilen

Nullnummer im Donaustadion: In der Regionalliga Südwest kommt Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstagabend nicht über ein torloses Unentschieden gegen den VfR Aalen hinaus.

Das Derby in der Regionalliga Südwest zwischen Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball und dem VfR Aalen endet torlos. Die Ulmer zeigen nach der bitteren 1:4-Heimpleite im letzten Spiel gegen Frankfurt erneut keine richtig überzeugende Leistung, führen die Liga aber weiterhin mit sechs Punkten Vorsprung an. Für Aalen ist der Auswärtspunkt ein Erfolg, der VfR bleibt damit auf Platz 13.

Stimmen zum Spiel: SSV Ulm 1846-Fußball-Trainer Thomas Wörle

So viel vorweg: Die Partie war in der ersten Hälfte ziemlich weit entfernt von einem hitzigen Derby. Der Tabellenführer hatte zwar mehr vom Spiel, konnte aber kaum vor das Tor der Aalener kommen. Der VfR stand tapfer hintendrin, war nach vorne aber harmlos.

Tor nach drei Minuten für Ulm nicht gegeben

Die Freude über den vermeintlichen ersten Treffer der Spatzen wehrte nur kurz, nachdem ein langer Einwurf von Nicolas Jann über Umwege im Tor von Aalens Torwart Michel Witte landete. Das Schiedrichtergespann entschied allerdings auf Abseits.

Stimmen zum Spiel: VfR Aalen-Trainer Tobias Cramer

Aufregend wurde es dann erst wieder in der 19. Minute, als Ulms Dennis Chessa den Ball mit Druck in den Strafraum passte und in Christoph Maier einen Abnehmer fand - der allerdings verfehlte das Tor knapp. Ansonsten war vor den Augen der 3.504 Zuschauer im Donaustadion erschreckend wenig los.

Großchance für SSV Ulm 1846 Fußball

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend - zumindest für die Hausherren. Marcel Schmidts setzte Sekunden nach Wiederanpfiff einen Kopfball knapp neben den rechten Pfosten des Aalener Gehäuses. Allerdings ging die Partie nach der Großchance wieder zurück in den Standby-Modus: Ulm war überlegen, brachte den VfR jedoch nicht ernsthaft in Gefahr.

Nach einer Stunde nahm das Spiel dann Fahrt auf und wurde tatsächlich hitziger - auf dem Feld und auf den Rängen. Der SSV-Anhang brannte Pyrotechnik ab. Kurz darauf kam Ulms Lucas Röser Minuten nach seiner Einwechslung nach einem Gewusel im VfR-Strafraum zu Fall - Elfmeter gab es aber nicht.

Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball kam am Dienstagabend nicht über ein torloses Unentschieden gegen den VfR Aalen hinaus. IMAGO IMAGO / Eibner

VfR Aalen kommt erstmals gefährlich vor das Tor

Der VfR Aalen benötigte immerhin 70 Minuten, um erstmals in Person von Levin Kundruweit gefährlich vor dem Tor von Christian Ortag aufzutauchen. Aber der SSV-Keeper konnte zur Ecke klären. Die wiederum brachte nichts ein.

Die letzte Chance des Spiels dann kurz vor Schluss der offiziellen Spielzeit: Doch auch von Ulms Chessa fand der Ball nicht den Weg ins Tor. Der Schuss aus gut 16 Metern ging drüber.

"Absolut dominant und überzeugend" sei seine Mannschaft aufgetreten, fasste Ulms Trainer Thomas Wörle nach dem Spiel zusammen, haderte allerdings mit den zahlreichen ausgelassenen Chancen. Und die Aalener? Sind mit dem Punkt beim Spitzenreiter "absolut zufrieden", so Trainer Tobias Cramer.